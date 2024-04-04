مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز القنطرة في معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، لتعزيز التعاون المشترك والعمل على تطوير قدرات الشباب والشابات.
ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، ومدير عام المركز راكان الرواد، على قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني لفرق عمل المركز، وتعزيز قدراتهم فيما يخص تقنيات التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما نصت المذكرة بحسب بيان صحفي، على تطوير برامج عمل وأنشطة مشتركة تعمل على دعم وتعزيز قدرات الشباب والشابات، إلى جانب توجيه طاقاتهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز أثرهم الإيجابي في مجتمعاتهم.
يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد تولي العمل في المحافظات أولوية كبيرة، وتعمل من خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة كافة، على توفير فرص نوعية للشباب والشابات، تعزز من ميزتهم التنافسية، وترفد مجتمعاتهم المحلية.
أما مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، فهو مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست عام 2012 في محافظة معان، وتسعى إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وكان المركز قد افتتح بداية العام حاضنة للأعمال ومختبر تصنيع رقميا بهدف توفير مساحات العمل للشباب وأصحاب المشاريع الناشئة.
--(بترا)
ف ج
04/04/2024 13:42:55
MENAFN04042024000117011021ID1108060476
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