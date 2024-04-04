مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز القنطرة في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، لتعزيز التعاون المشترك والعمل على تطوير قدرات الشباب والشابات.

ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، ومدير عام المركز راكان الرواد، على قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني لفرق عمل المركز، وتعزيز قدراتهم فيما يخص تقنيات التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما نصت المذكرة بحسب بيان صحفي، على تطوير برامج عمل وأنشطة مشتركة تعمل على دعم وتعزيز قدرات الشباب والشابات، إلى جانب توجيه طاقاتهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز أثرهم الإيجابي في مجتمعاتهم.

يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد تولي العمل في المحافظات أولوية كبيرة، وتعمل من خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة كافة، على توفير فرص نوعية للشباب والشابات، تعزز من ميزتهم التنافسية، وترفد مجتمعاتهم المحلية.

أما مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، فهو مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست عام 2012 في محافظة معان، وتسعى إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وكان المركز قد افتتح بداية العام حاضنة للأعمال ومختبر تصنيع رقميا بهدف توفير مساحات العمل للشباب وأصحاب المشاريع الناشئة.

--(بترا)

ف ج

04/04/2024 13:42:55