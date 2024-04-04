مذكرة تفاهم بين الأمن العام وأمانة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- وقع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في المجالات المختلفة.

وأكد اللواء المعايطة أهمية أوجه التعاون الممتدة بين مديرية الأمن العام، وأمانة عمان، للارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات.

وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية المستمر لتبادل الخبرات المختلفة بما يناسب احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة، لاسيما أمانة عمان لتجسيد المزيد من الخطوات العملية التنموية ضمن أطر من الجهود الوطنية الرامية لإدامة الحياة الفضلى للمواطنين.

من جهته، أشار الشواربة إلى أن المذكرة تأتي امتدادا لسلسلة الجهود التعاونية المنفذة بين الجانبين بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق وترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في ضرورة تتكاتف كافة مؤسسات الدولة في هذا المجال، مثمنا دور مديرية الأمن العام في تعزيز المنظومة الأمنية والحفاظ على المقدرات الوطنية وتحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة على أرض المملكة ضمن نهج تشاركي فعال.

يشار إلى أن الاتفاقية تضمنت توحيد الرؤى التعاونية بين الجانبين، لا سيما المتعلقة بمناحي الحياة اليومية للمواطنين بما يسهم بتأطيرها مع الحفاظ على أدور كل منهما ضمن جملة من الخدمات الأمنية والمجتمعية المثلى وفقا لأفضل الممارسات ذات العلاقة.

--(بترا)

ل م/أ أ/رق

04/04/2024 13:23:32