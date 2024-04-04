وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الأسترالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ركّز على ضرورة التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وأكد الوزيران ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة الإنسانية وضمان حرية حركتهم، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بشكل فوري ولجميع أنحاء القطاع.
وقدم الصفدي التعازي لنظيرته الأسترالية بالمواطنة الأسترالية التي كانت بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة العاملين مع المطبخ المركزي العالمي.
وكان الصفدي اعتبر الهجوم جريمة حرب أخرى من جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وشكر الصفدي وونغ على استئناف بلادها تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية واستمرار العمل على تطويرها.
--(بترا)
ص خ/م ف/رق
04/04/2024 13:18:24
MENAFN04042024000117011021ID1108060474
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