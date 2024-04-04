وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الأسترالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ركّز على ضرورة التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد الوزيران ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة الإنسانية وضمان حرية حركتهم، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بشكل فوري ولجميع أنحاء القطاع.

وقدم الصفدي التعازي لنظيرته الأسترالية بالمواطنة الأسترالية التي كانت بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة العاملين مع المطبخ المركزي العالمي.

وكان الصفدي اعتبر الهجوم جريمة حرب أخرى من جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وشكر الصفدي وونغ على استئناف بلادها تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية واستمرار العمل على تطويرها.

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

04/04/2024 13:18:24