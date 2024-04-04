الأمير فيصل يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- ترأس سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس الأربعاء، بمدينة الحسين للشباب اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظومة الرياضية الأردنية لمواصلة تحقيق الإنجازات ووضع الأردن على الخارطة الدولية، لاسيما مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وبارك سموه تأهل 5 رياضيين حتى الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، إضافة إلى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة.

وأكد أهمية مواصلة العمل نحو تطوير الرياضة الأردنية، معربا عن أمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في رحلتهم التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتضمن الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري لعام 2023 ومناقشة التعديلات المقترحة على نظام اللجنة الأولمبية بما يتماشى والميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.

وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعا لمجلس إدارتها قبيل اجتماع الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة مخرجات اللجنة للربع الأول من العام الحالي والمبادرات التي تخدم البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية.

وأقيم عقب اجتماع الجمعية العامة، الإفطار السنوي للجنة الأولمبية الأردنية.

--(بترا)

خ خ/أ أ/رق

04/04/2024 13:05:12