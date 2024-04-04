هيومن رايتس ووتش: مذبحة في غزة قتلت 106 مدنيين تشكل جريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- كشف تحقيق لمنظمة (هيومن رايتس وتوش) المعنية بحقوق الإنسان، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني مكون من 6 طوابق يؤوي مئات الأشخاص، وسط قطاع غزة في 31 تشرين الأول الماضي، دون وجود أي هدف عسكري تشكل "جريمة حرب مفترضة".

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إن الهجوم أدى إلى استشهاد 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، في أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيلي في غزة.

وأكدت أنها لم تجد"أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب، ودون أي مبرر، مشيرة إلى أن "سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال".

وشددت المنظمة في تحقيقها على ضرورة تعليق حكومات الدول نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

وقال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، جيري سيبمبسون إن هذه الغارة هي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذابح هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن (هيومن رايتس ووتش) التي تأسست عام 1978 في نيويورك، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها.

--(بترا)

رصد/أغ

04/04/2024 13:05:08