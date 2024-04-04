رئاسة شؤون الكنائس تحذر من محاولة سيطرة الاحتلال على أملاك بطريركية الأرمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها الإخلاء القسري لعقار "حديقة البقر" التابع للبطريركية الليلة الماضية، وما رافقه من بطش واعتداء شرطة الاحتلال على رجال الدين وأبناء الأرمن المدافعين عنها.

وقال رئيس اللجنة الدكتور رمزي خوري، في بيان صدر عن اللجنة اليوم الخميس إن تلك المحاولات المستميتة للسيطرة على أملاك البطريركية تأتي في سياق عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة بإرثها وأرضها وعقارتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تنفيذا لسياسة رسمية تتبناها وتدعمها وتمولها وتنفذها حكومة الاحتلال العنصري المتطرف.

ودانت اللجنة هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لقدسية المكان المحمي بموجب القوانين والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن عقار "حديقة البقر" يقع داخل أسوار البطريركية الأرمنية، وتحاول قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين السيطرة عليه من خلال مضاعفة الضغوط والتهديد والاعتداء المتكرر على أبنائنا الأرمن، مشيدة بالصمود المشرف لأبناء الكنيسة الأرمنية في دفاعهم عن ارثهم التاريخي والحضاري في المدينة المقدسة.

وأضافت اللجنة في بيانها إن تصاعد الاعتداءات على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، كما هو الحال على المسجد الأقصى المبارك وتقييد دخول المصلين إليه خلال شهر رمضان الفضيل، يعكس تطابقا فكريا وأيديولوجيا بين حكومة الاحتلال العنصرية وقطعان مستوطنيها ذراعها التنفيذي لمخططاتها التهويدية التي تأتي في سياق استهداف الهوية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية للقدس.

وشددت اللجنة على أن كل تلك الجرائم بحق المقدسات وممتلكاتها، تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع لأهلنا بقطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت اللجنة بتحرك دولي عاجل من كنائس العالم كافة والمؤسسات القانونية منها والحقوقية ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاولات سيطرته بالقوة والتهديد والبطش والتنكيل على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها، لصالح مشاريعه الاستعمارية الاستيطانية، محذرة من خطورة وتأثير هذه الممارسات على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

--(بترا)

ع ح/ف ج

04/04/2024 12:56:28