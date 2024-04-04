1004 أطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1004 أطنان، منها 694 طن خضار، و203 أطنان فواكه، و 107 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 50 و 80 قرشا، والبندورة بين 6 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 10و 20 قرشا، والليمون بين 25 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

--(بترا)

رح/ ف ج

04/04/2024 12:23:49