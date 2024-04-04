1004 أطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1004 أطنان، منها 694 طن خضار، و203 أطنان فواكه، و 107 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 50 و 80 قرشا، والبندورة بين 6 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 10و 20 قرشا، والليمون بين 25 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.
--(بترا)
رح/ ف ج
04/04/2024 12:23:49
MENAFN04042024000117011021ID1108060468
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