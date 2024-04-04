العقبة: أمسية ثقافية بعنوان فلسطين في القلب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 نيسان (بترا)-أمين المعايطة- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، أمسية ثقافية بعنوان " فلسطين في القلب" بمشاركة 30 شابا وشابة في مقر الهيئة.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف وتشكل العنوان الملكي والشعبي الأبرز في وجدان كل الأردنيين، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني على جميع الأصعدة لإيقاف الحرب الظالمة على غزة ووقف إطلاق النار.
وأكد العشوش أن الأردن وبتوجيهات ملكية كانت الدولة الأولى التي اخترقت الحصار الجوي على غزة لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية.
من جانبه، أشار مدير ثقافة العقبة طارق البدور، الى خطة المديرية الرامية الى تسليط الضوء على الدور الأردني الهاشمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع والهيئات الشبابية والتطوعية، لافتا الى أهمية الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية عبر التاريخ.
وعرض المتحدثون الفنان انس القرالة والشاعر شوكت البطوش وليمار عمر وحذيفة المومني، مجموعة من الأعمال الشعرية والقصصية والأعمال الدرامية والتلفزيونية التي تعكس مكانة فلسطين في الوجدان الأردني العربي والإسلامي وتسلط الضوء على البعد الثقافي والحضاري لها في الشعر والأدب والدراما.
--(بترا)
ا م/ أ أ / س س
04/04/2024 12:00:36
MENAFN04042024000117011021ID1108060467
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