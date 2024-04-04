العقبة: أمسية ثقافية بعنوان فلسطين في القلب

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 نيسان (بترا)-أمين المعايطة- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، أمسية ثقافية بعنوان " فلسطين في القلب" بمشاركة 30 شابا وشابة في مقر الهيئة.

وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف وتشكل العنوان الملكي والشعبي الأبرز في وجدان كل الأردنيين، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني على جميع الأصعدة لإيقاف الحرب الظالمة على غزة ووقف إطلاق النار.

وأكد العشوش أن الأردن وبتوجيهات ملكية كانت الدولة الأولى التي اخترقت الحصار الجوي على غزة لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية.

من جانبه، أشار مدير ثقافة العقبة طارق البدور، الى خطة المديرية الرامية الى تسليط الضوء على الدور الأردني الهاشمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع والهيئات الشبابية والتطوعية، لافتا الى أهمية الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية عبر التاريخ.

وعرض المتحدثون الفنان انس القرالة والشاعر شوكت البطوش وليمار عمر وحذيفة المومني، مجموعة من الأعمال الشعرية والقصصية والأعمال الدرامية والتلفزيونية التي تعكس مكانة فلسطين في الوجدان الأردني العربي والإسلامي وتسلط الضوء على البعد الثقافي والحضاري لها في الشعر والأدب والدراما.

--(بترا)

ا م/ أ أ / س س

04/04/2024 12:00:36