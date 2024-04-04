ارتفاع النفط مع إبقاء أوبك+ تخفيضات الإنتاج دون تغيير

ارتفاع النفط مع إبقاء أوبك+ تخفيضات الإنتاج دون تغيير
التاريخ
4/4/2024 2:32:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان(بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وَسْط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ"للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حَزِيران 15 سنتًا إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار 15 سنتًا إلى 85.59 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
04/04/2024 11:54:56
MENAFN04042024000117011021ID1108060466
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