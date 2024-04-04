ارتفاع النفط مع إبقاء أوبك+ تخفيضات الإنتاج دون تغيير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان(بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وَسْط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ"للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حَزِيران 15 سنتًا إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار 15 سنتًا إلى 85.59 دولار للبرميل.

--(بترا)

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04/04/2024 11:54:56