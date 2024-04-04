مباراتان ترسمان خريطة المنافسة بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا) - تقام يوم غد الجمعة، 3 مباريات في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.
ويستضيف فريق الوحدات نظيره الحسين عند العاشرة والنصف مساء على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحان ضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة على ملعب العقبة.
وتحظى مباراتا الوحدات مع الحسين والفيصلي مع شباب العقبة أهمية أكبر لدورهما في رسم خريطة المنافسة على اللقب التي انحصرت بشكل كبير بين الحسين والفيصلي.
ويلتقي سحاب مع الجليل عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.
ويلتقي الرمثا مع السلط عند العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معان ضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
04/04/2024 11:44:15
MENAFN04042024000117011021ID1108060465
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