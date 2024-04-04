مباراتان ترسمان خريطة المنافسة بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا) - تقام يوم غد الجمعة، 3 مباريات في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويستضيف فريق الوحدات نظيره الحسين عند العاشرة والنصف مساء على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحان ضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة على ملعب العقبة.

وتحظى مباراتا الوحدات مع الحسين والفيصلي مع شباب العقبة أهمية أكبر لدورهما في رسم خريطة المنافسة على اللقب التي انحصرت بشكل كبير بين الحسين والفيصلي.

ويلتقي سحاب مع الجليل عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.

ويلتقي الرمثا مع السلط عند العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معان ضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.

--(بترا)

خ خ/اص / س س

04/04/2024 11:44:15