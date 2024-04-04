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الناتو يحتفي بمرور 75 عامًا على تأسيسه

4/4/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- يحتفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، حيث انطلق بـ12 عضوا من أميركا الشِّمالية وأوروبا، ليصبح عدد أعضائه 32 عضوا، وفق الموقع الرسمي للحلف.
وفي اليوم الثاني من اجتماعهم ببروكسل، يحتفي الوزراء بذكرى التوقيع في واشنطن في الرابع من نيسان من عام 1949 على معاهدة شمال الأطلسي، التي أسست حلفًا سياسيًا وعسكريًا عبر المحيط.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج "في الوقت الذي نواجه فيه عالمًا أكثر خطورة، فإن العلاقة بين أوروبا وأميركا الشمالية صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وانضم أحدث عضوين إلى الحلف مؤخرًا وهما فنلندا والسويد.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
04/04/2024 11:37:49

MENAFN04042024000117011021ID1108060464

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