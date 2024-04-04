الناتو يحتفي بمرور 75 عامًا على تأسيسه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- يحتفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، حيث انطلق بـ12 عضوا من أميركا الشِّمالية وأوروبا، ليصبح عدد أعضائه 32 عضوا، وفق الموقع الرسمي للحلف.
وفي اليوم الثاني من اجتماعهم ببروكسل، يحتفي الوزراء بذكرى التوقيع في واشنطن في الرابع من نيسان من عام 1949 على معاهدة شمال الأطلسي، التي أسست حلفًا سياسيًا وعسكريًا عبر المحيط.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج "في الوقت الذي نواجه فيه عالمًا أكثر خطورة، فإن العلاقة بين أوروبا وأميركا الشمالية صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وانضم أحدث عضوين إلى الحلف مؤخرًا وهما فنلندا والسويد.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
04/04/2024 11:37:49
MENAFN04042024000117011021ID1108060464
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