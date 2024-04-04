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الطفيلة : اختتام بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

4/4/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 4 نيسان( بترا) - اختتمت، مساء أمس الأربعاء ، على ملعب المجمع الرياضي في الطفيلة منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم التي تنفذها وزارة الشباب، بفوز فريق العروبة بلواء القصبة على فريق هلال الجرف بلواء الحسا.
ووزع متصرف لواء قصبة الطفيلة الدكتور فهد العمرو الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، بحضور مدير شباب محافظة الطفيلة يعقوب حجازين، وعدد من الشخصيات والفاعليات بالمحافظة.
و قال حجازين إن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن وللقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم ، إضافة الى استثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة .
كما تستهدف البطولة تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات،ولاسيما المجال الرياضي ،بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الأردني للمشاركة في أنشطة الوزارة.
--( بترا)
س.م /اص / س س
04/04/2024 11:32:41

MENAFN04042024000117011021ID1108060463

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