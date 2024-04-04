الطفيلة : اختتام بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 4 نيسان( بترا) - اختتمت، مساء أمس الأربعاء ، على ملعب المجمع الرياضي في الطفيلة منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم التي تنفذها وزارة الشباب، بفوز فريق العروبة بلواء القصبة على فريق هلال الجرف بلواء الحسا.
ووزع متصرف لواء قصبة الطفيلة الدكتور فهد العمرو الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، بحضور مدير شباب محافظة الطفيلة يعقوب حجازين، وعدد من الشخصيات والفاعليات بالمحافظة.
و قال حجازين إن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن وللقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم ، إضافة الى استثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة .
كما تستهدف البطولة تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات،ولاسيما المجال الرياضي ،بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الأردني للمشاركة في أنشطة الوزارة.
--( بترا)
س.م /اص / س س
04/04/2024 11:32:41
MENAFN04042024000117011021ID1108060463
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