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المصري سفير الطاولة الأردنية في تحكيم البطولات العالمية

4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يعد الحكم الدولي لكرة الطاولة أحمد المصري، سفيرا للعبة وحكامها في البطولات العالمية، وهو الذي أنهى قبل أيام التحكيم في بطولة اوتوشيك الدولية بسلوفينا، وتوجه مباشرة إلى كرواتيا لتحكيم بطولة فازادين التي انطلقت مبارياتها أول من أمس، وتستمر حتى 8 نيسان (أبريل) الحالي.
ويقول الحكم الدولي أحمد المصري: "إن اتحاد الكرة الطاولة رشحه من خلال لجنة الحكام، للمشاركة في تحكيم البطولتين الدوليتين في سلوفينا وكرواتيا، بهدف زيادة جاهزيتي للخضوع للتقييم من قبل الاتحاد الدولي العام الحالي، والذي سيكون على هامش البطولة الآسيوية التي ستقام في كازاخستان خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال الحكم في تصريح لـ"الغد" من كرواتيا: "في حال تم ترشيحي من قبل اتحاد الكرة الطاولة للتحكيم في هذه البطولة، وذلك حسب قرار سابق لمجلس إدارة اتحاد اللعبة، بدعم حكم الشارة الزرقاء في بطولة واحده في العام، وأتوقع ترشيحي، حيث سبق وأن دعمني في بطولة العالم بأستراليا العام 2017".
وعن مشاركته في إدارة مباريات البطولتين الدوليتين، رد المصري: "بالتأكيد تجربة ثرية للاستفادة وتطوير القدرات، من خلال التواجد إلى جانب حكام مميزين، حيث كلفت اليوم بتحكيم نهائي زوجي السيدات مع الحكمة المساعدة الإيرانية ماهشيد، وشاركت في تحكيم نهائي فردي السيدات مساعدا للحكم الإسباني دافيد، وأواصل عملي بالحماس نفسه، في بطولة فازادين بكرواتيا، وأنا سفير للوطن واللعبة".
وعن أجواء صيامه في ظل فارق التوقيت والعادات والتقاليد في الدول الأوروبية، أجاب المصري: "أحرص على أداء طقوسي الرمضانية، ملتزما بالصيام والعبادات رغم الصعوبات بالعادادت والتقاليد، وفارق التوقيت والسفر ومشاركتي في تحكيم البطولات على مدار اليوم تقريبا، وتنقلنا من سلوفينيا إلى أوكرانيا في الباص، حين وفر لنا الاتحاد الكرواتي حافلات من سلوفينيا –اوتوتشيك- إلى كرواتيا- فارازدين-، والحمدلله الذي أعانني على صيام وقيام هذه الأيام الرمضانية رغم المشاق والمتاعب".
وتابع: "تعتبر المشاركة في هذه البطولات مكلفة ماديا، ولابد من أن أشكر من دعمني للمشاركة في هاتين البطولتين رجل الأعمال أيمن العزة، والذي لطالما وقف إلى جانبي في مشاركات سابقة، حيث إن مشاركتي احتاجت إلى تكاليف مالية باهظة، ذلك أن الدولة المستضيفة تتكفل بتأمين المسكن والمأكل، فيما يتحمل الاتحاد الذي ينتمي إليه الحكم، أو الحكم نفسه تكاليف تذاكر الطيران ومصاريف "الفيزا" والتنقلات من وإلى المطار، والتأمين الطبي.
ويذكر أن الحكم الأردني لكرة الطاولة أحمد المصري، يعتبر الحكم الأردني الأول الذي حصل على الشارة الدولية "البلو باج"، وهي شارة التحكيم الدولية للمستوى الأول.

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