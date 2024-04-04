النشامى يتراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي
التاريخ
4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزا واحدا قي التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"
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وأصبح المنتخب الوطني في المركز 71 عالميا والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي برصيد 1350.21 نقطة.
وكان "النشامى" قد فاز في مواجهتين على المنتخب الباكستاني بثلاثية نظيفة ذهابا، وبسباعية بيضاء إيابا، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.
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