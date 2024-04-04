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النشامى يتراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي

4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزا واحدا قي التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" .

وأصبح المنتخب الوطني في المركز 71 عالميا والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي برصيد 1350.21 نقطة.

وكان "النشامى" قد فاز في مواجهتين على المنتخب الباكستاني بثلاثية نظيفة ذهابا، وبسباعية بيضاء إيابا، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.

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