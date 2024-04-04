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تعرف على اسوأ ملعب كرة القدم في العالم

4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خطف ملعب "توباك أمارو" في بيرو الأنظار باعتباره أسوأ ملعب كرة قدم في العالم بسبب حالة عشبه السيئة للغاية.


وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لجزء من مباراة جمعت سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري ضمن بطولة كأس بيرو على هذا الملعب الغريب .

وظهر في الفيديو اللاعبون وهم يعانون صعوبة بالغة في المشي على أرضية الملعب التي غزتها الأعشاب والحشائش الطويلة، حتى أن اللاعبين كانوا يختفون وسط الحشائش الكثيفة عندما يسقطون أرضا كذلك أنه كان من الصعب متابعة الكرة التي كانت معظم الوقت "غير مرئية" .


كذلك أظهر الفيديو الجهد الذي بذله اللاعبون للتحكم في الكرة وسط الحالة المزرية للملعب.


يذكر ان المسابقة يشارك فيها حوالي 20 ألف فريق من جميع الفئات، بما في ذلك بعض فرق الهواة البيروفية.

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