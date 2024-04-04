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مقتل لاعب جنوب افريقي بشكل مأساوي

4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل لوك فلورز Luke Fleurs الوافد الجديد لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد تلقيه عدة رصاصات في جسده، خلال عملية اختطاف فاشلة للاعب وسيارته وفقا لصحيفة ذا الصن البريطانية .
ونعاه النادي عبر صفحته الرسمية عبر منصة "اكس" مؤكدين انه سيتم إرسال المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من عدم ظهوره بعد مع فريق كايزر تشيفز إلا أن اللاعب البالغ 24 عاما يعتبر أحد ألمع لاعبي خط الدفاع بجنوب إفريقيا، علاوة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي.


وشارك لوك فلورز في 70 مباراة مع ناديه السابق سوبر سبورت يونايتد وسجل هدفين .

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