Thursday, 04 April 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكراتيه يعسكر في مصر استعدادا للدوري العالمي

4/4/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادر المنتخب الوطنيللكراتيه صباح اليوم الخميس إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي بالتعاون مع الاتحادالمصري للكراتيه، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي جولة القاهرةوالتي ستقام خلال الفترة من 19 لغاية 21 من شهر نيسان/ أبريل الحالي.
ويتخلل المعسكرتدريبات مشتركة ولقاءات ودية مع المنتخبات المصرية وعدد من منتخبات المحافظاتالمصرية، إذ يتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني محمد إبراهيم والمدربينمحمد فتيان وعمر زعتر والمعالجة هلا المحارمة واللاعبين عبدالله حماد وعمر شقره وعفيفغيث وعبدالرحمن مصاطفه وحسن مصاروه ومحمد الجعفري وجود الضروس وأحمد أبو هزيمووسيم سلامه وريان العموري وسيف بني الفارس.

MENAFN04042024000072011014ID1108060413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث