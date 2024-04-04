الكراتيه يعسكر في مصر استعدادا للدوري العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غادر المنتخب الوطنيللكراتيه صباح اليوم الخميس إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي بالتعاون مع الاتحادالمصري للكراتيه، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي جولة القاهرةوالتي ستقام خلال الفترة من 19 لغاية 21 من شهر نيسان/ أبريل الحالي.
ويتخلل المعسكرتدريبات مشتركة ولقاءات ودية مع المنتخبات المصرية وعدد من منتخبات المحافظاتالمصرية، إذ يتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني محمد إبراهيم والمدربينمحمد فتيان وعمر زعتر والمعالجة هلا المحارمة واللاعبين عبدالله حماد وعمر شقره وعفيفغيث وعبدالرحمن مصاطفه وحسن مصاروه ومحمد الجعفري وجود الضروس وأحمد أبو هزيمووسيم سلامه وريان العموري وسيف بني الفارس.
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