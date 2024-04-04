تعرّف على أنواع النوم وأثرها الصحي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) العلاقة بين النوم والصحة الجيدة معقدة، ولذلك فقدحددت دراسة جديدة أربعة أنواع مختلفة من أنماط النوم، وشرحت كيف يمكن لكلمنها أن يؤثر على صحة الشخص على المدى الطويل.
وفي حين أظهرت الأبحاث أن قلة النوم عامل خطر وسبب وراء العديد منالأمراض المزمنة، فإن معظم الدراسات تقيس سمة واحدة من النوم في نقطة زمنيةواحدة، مما قد يؤدي إلى فقدان مجموعة من المعلومات الرئيسية، وفقا لموقع "ساينس أليرتس"
لهذا السبب، تم استطلاع رأي 3.683 مشاركا في دراسة طولية أجريتبالولايات المتحدة بين عامي 2004 و2006، ومرة أخرى بين عامي 2013 و2017،أبلغوا عن أنماط نومهم، ومدى شعورهم بالتعب خلال النهار، وأي حالات صحيةمزمنة لديهم.
وفقًا للدراسة التي قادها فريق من جامعة ولاية بنسلفانيا، يؤثر كل نوعمن أنماط النوم على صحتنا بشكل مختلف. كما وجدوا أن من غير المرجح أن يغيرالناس عادات نومهم بمرور الوقت.
تقول سومي لي، عالمة النوم في مختبر النوم والإجهاد والصحة (STEALTH) فيجامعة ولاية بنسلفانيا: "قد تشير هذه النتائج إلى أنه من الصعب جدًا تغييرعادات نومنا لأن صحة النوم مدمجة في نمط حياتنا العام".
وأضافت "قد يشير أيضًا إلى أن الناس لا يزالون لا يعرفون أهمية نومهم وسلوكيات صحة النوم".
وحدد الباحثون الفئات الأربع المتميزة للنائمين، بناء على مجموعة من الظروف والمقاييس المختلفة.
الصنف الأول، هم النائمون الجيدون الذين يتمتعون بروتين نوم صحي، معانتظام مثالي في التوقيت والكمية، والرضا، واليقظة أثناء النهار، وكفاءة فيالنوم والاستيقاظ.
أما الفئة الثانية، فهم الذين كانت لديهم فترات نوم أقل من المتوسط بشكلعام، لكنهم يتداركون ذلك في عطلات نهاية الأسبوع أو في أيام عدم العمل.
ثم كان هناك مصابون بالأرق، الذين أظهروا علامات كلاسيكية للأرق: صعوبة في النوم، والتعب أثناء النهار، واستغراق وقت طويل للنوم.
والصنف الرابع، هم الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة، مع أنماط نوم جيدة في الغالب وقيلولة متكررة أثناء النهار.
ووجدت الدراسة، أن أكثر من نصف المشاركين إما من النائمين المصابينبالأرق أو النائمين لفترات قصيرة - أنماط نوم دون المستوى الأمثل، وفقًاللباحثين.
وكان المصابون بالأرق الذين ظلوا على هذا الحال على مدى 10 سنوات أكثرعرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلبوالأوعية الدموية والسكري والاكتئاب.
وفقًا للفريق وراء الدراسة، يجب بذل جهود إضافية لتثقيف الناس حول فوائدالنوم الجيد والعلاقة بين قلة النوم وسوء الصحة، مشيرا إلى أنه من التأثيرعلى الذاكرة إلى الإبداع، للنوم تأثير كبير.
تقول لي: "النوم سلوك يومي.. قابل للتعديل أيضًا، لذلك، إذا كانبإمكاننا تحسين النوم كل يوم تقريبًا، فما هي النتائج التي قد نراها بعدعدة أشهر، أو حتى عدة سنوات؟".
وأظهرت الإحصائيات أن كبار السن والمتقاعدين يمثلون الفئة الأكبر ضمنصنف النائمين لفترات قصيرة، في حين أن الأشخاص الأقل تعليما أو الذينيواجهون عدم الأمان الوظيفي كانوا أكثر عرضة للانتماء إلى مجموعة الأرق.
وبحسب الموقع، توضح الدراسة مدى تعدد جوانب العوامل التي تؤثر على جودةالنوم، مشيرا إلى أنه من خلال تقسيم النائمين إلى أنواع وأنماط، يمكنناالحصول على مزيد من الوضوح حول بعض هذه الارتباطات.
يقول لي: "هناك سلوكيات صحية للنوم يمكن للناس القيام بها لتحسين نومهم،مثل عدم استخدام الهواتف المحمولة في السرير، وممارسة الرياضة بانتظام،وتجنب الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر".
اقرأ أيضا:
أنماط النوم.. ماذا تكشف عن صاحبها؟
MENAFN04042024000072011014ID1108060412