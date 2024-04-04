تعرّف على أنواع النوم وأثرها الصحي



وفي حين أظهرت الأبحاث أن قلة النوم عامل خطر وسبب وراء العديد منالأمراض المزمنة، فإن معظم الدراسات تقيس سمة واحدة من النوم في نقطة زمنيةواحدة، مما قد يؤدي إلى فقدان مجموعة من المعلومات الرئيسية، وفقا لموقع "ساينس أليرتس"



لهذا السبب، تم استطلاع رأي 3.683 مشاركا في دراسة طولية أجريتبالولايات المتحدة بين عامي 2004 و2006، ومرة أخرى بين عامي 2013 و2017،أبلغوا عن أنماط نومهم، ومدى شعورهم بالتعب خلال النهار، وأي حالات صحيةمزمنة لديهم.



وفقًا للدراسة التي قادها فريق من جامعة ولاية بنسلفانيا، يؤثر كل نوعمن أنماط النوم على صحتنا بشكل مختلف. كما وجدوا أن من غير المرجح أن يغيرالناس عادات نومهم بمرور الوقت.



تقول سومي لي، عالمة النوم في مختبر النوم والإجهاد والصحة (STEALTH) فيجامعة ولاية بنسلفانيا: "قد تشير هذه النتائج إلى أنه من الصعب جدًا تغييرعادات نومنا لأن صحة النوم مدمجة في نمط حياتنا العام".



وأضافت "قد يشير أيضًا إلى أن الناس لا يزالون لا يعرفون أهمية نومهم وسلوكيات صحة النوم".



وحدد الباحثون الفئات الأربع المتميزة للنائمين، بناء على مجموعة من الظروف والمقاييس المختلفة.



الصنف الأول، هم النائمون الجيدون الذين يتمتعون بروتين نوم صحي، معانتظام مثالي في التوقيت والكمية، والرضا، واليقظة أثناء النهار، وكفاءة فيالنوم والاستيقاظ.



أما الفئة الثانية، فهم الذين كانت لديهم فترات نوم أقل من المتوسط بشكلعام، لكنهم يتداركون ذلك في عطلات نهاية الأسبوع أو في أيام عدم العمل.



ثم كان هناك مصابون بالأرق، الذين أظهروا علامات كلاسيكية للأرق: صعوبة في النوم، والتعب أثناء النهار، واستغراق وقت طويل للنوم.



والصنف الرابع، هم الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة، مع أنماط نوم جيدة في الغالب وقيلولة متكررة أثناء النهار.



ووجدت الدراسة، أن أكثر من نصف المشاركين إما من النائمين المصابينبالأرق أو النائمين لفترات قصيرة - أنماط نوم دون المستوى الأمثل، وفقًاللباحثين.



وكان المصابون بالأرق الذين ظلوا على هذا الحال على مدى 10 سنوات أكثرعرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلبوالأوعية الدموية والسكري والاكتئاب.



وفقًا للفريق وراء الدراسة، يجب بذل جهود إضافية لتثقيف الناس حول فوائدالنوم الجيد والعلاقة بين قلة النوم وسوء الصحة، مشيرا إلى أنه من التأثيرعلى الذاكرة إلى الإبداع، للنوم تأثير كبير.



تقول لي: "النوم سلوك يومي.. قابل للتعديل أيضًا، لذلك، إذا كانبإمكاننا تحسين النوم كل يوم تقريبًا، فما هي النتائج التي قد نراها بعدعدة أشهر، أو حتى عدة سنوات؟".



وأظهرت الإحصائيات أن كبار السن والمتقاعدين يمثلون الفئة الأكبر ضمنصنف النائمين لفترات قصيرة، في حين أن الأشخاص الأقل تعليما أو الذينيواجهون عدم الأمان الوظيفي كانوا أكثر عرضة للانتماء إلى مجموعة الأرق.



وبحسب الموقع، توضح الدراسة مدى تعدد جوانب العوامل التي تؤثر على جودةالنوم، مشيرا إلى أنه من خلال تقسيم النائمين إلى أنواع وأنماط، يمكنناالحصول على مزيد من الوضوح حول بعض هذه الارتباطات.



يقول لي: "هناك سلوكيات صحية للنوم يمكن للناس القيام بها لتحسين نومهم،مثل عدم استخدام الهواتف المحمولة في السرير، وممارسة الرياضة بانتظام،وتجنب الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر".

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