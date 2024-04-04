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تأييد حكم حبس نسرين طافش لثلاث سنوات

4/4/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تطورات جديدة شهدتها قضية الممثلة السورية نسرين طافش بسبب تحريرها شيكات مصرفيّة من دون رصيد، إذ قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، برفض الاستئناف الذي قدّمته للحكم الصادر بحقها بالحبس ثلاث سنوات.

تأكيد حكم الحبس لنسرين طافش مدة 3 سنوات


وكان الحكم بحق طافش صدر في 26 حزيران 2023 غيابياً، ثم دفعت كفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة موقّتاً... وبالرغم من الجدل الذي يُثار حول الحكم في كلّ مرة، تصرّ طافش على رفض الحديث عنه أو توضيح موقفها للجمهور.

يُذكر أن القضيّة تعود إلى العام الماضي، حينما حرّرت الممثلة السورية شيكاً مصرفياً بقيمة 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات، التي توجّهت لصرف المبلغ المستحق، فأُبلغت بعدم وجود رصيد يكفي لسداد المبلغ، ممّا دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة المصرية وتقديم بلاغ ضد طافش.

وكان من المفترض بنسرين طافش أن تشارك في الموسم الدراميّ الحالي، بمسلسل "بدون مقابل"، الذي تتعاون فيه مع هاني رمزي، والذي أُعلن عن خروجه من السباق الرمضانيّ قبل عدة أيّام من انطلاقه. وحينذاك، أكّد منتجه محمد فوزي، في تصريحات لـ"النهار"، أنّ الوقت لم يسعفهم للانتهاء من تصويره قبيل شهر رمضان، لا سيما أن التصوير يحتاج إلى السفر خارج مصر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه عقب انتهاء الموسم الرمضاني.


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