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لد الفلسطيني أفضل فيلم آسيوي في مهرجان إيطالي

4/4/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق الفيلم الفلسطيني الوثائقي: لد، للمخرجين: رامي يونس، وسارة إيما فريدلاند فوزه العالمي الخامس بنيله جائزة أفضل فيلم آسيوي من مهرجان برمانا للسينما الآسيوية في إيطاليا، بينما تبدأ عروضه الأميركية يوم 19 نيسان / إبريل الجاري في جامعة هارفارد.




عائلة فلسطينية من اللد
تعاون مخرجا الفيلم في صياغة نصه مع إياس سليمان، وحضرت الممثلة ميساء عبد الهادي مجسدة بصوتها روح مدينة اللد التي كانت يوماً صلة الوصل بين فلسطين والعالم كونها تقع على بعد 16 كيلومتراً من يافا، وأقل من 5 كيلومترات من مدينة الرملة.


المدينة التي أنشأ فيها الاستعمار الإنكليزي أكبر مطار في فلسطين ما تزال المعالم الفلسطينية حاضرة في نسبة مرتفعة من مبانيها وحاراتها، وكان أهلها من الفلسطينيين طردوا منها ولم يبق سوى 11 ألفاً يشكلون نسبة ضئيلة من عدد سكانها من الإسرائيليين. وكالات

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