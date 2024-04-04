لد الفلسطيني أفضل فيلم آسيوي في مهرجان إيطالي









عائلة فلسطينية من اللد

تعاون مخرجا الفيلم في صياغة نصه مع إياس سليمان، وحضرت الممثلة ميساء عبد الهادي مجسدة بصوتها روح مدينة اللد التي كانت يوماً صلة الوصل بين فلسطين والعالم كونها تقع على بعد 16 كيلومتراً من يافا، وأقل من 5 كيلومترات من مدينة الرملة.



المدينة التي أنشأ فيها الاستعمار الإنكليزي أكبر مطار في فلسطين ما تزال المعالم الفلسطينية حاضرة في نسبة مرتفعة من مبانيها وحاراتها، وكان أهلها من الفلسطينيين طردوا منها ولم يبق سوى 11 ألفاً يشكلون نسبة ضئيلة من عدد سكانها من الإسرائيليين. وكالات

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