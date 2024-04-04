سمر عقروق تتأس إدارة استوديوهات MBC

ويندرج تحت مسؤوليات سمر عقروق مهام الإدارة العامة لكافة العمليات الإنتاجية في المجموعة، سواءً بالنسبة للأعمال الدرامية والسينمائية التي تنتجها "استوديوهات MBC"، أو الإنتاجات البرامجية لـ"مجموعة MBC" وقوامها نحو أكثر من 1500 ساعة من المحتوى الأصلي سنوياً.



ومن خلال توليها مهام منصبها الجديد، من المُزمع أن تواصل سمر عقروق عملية توسيع نطاق وصول محتوى MBC النوعي إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم، في موازاة تعزيز الإقبال العالمي الذي يشهده المحتوى الإعلامي غير الناطق بالإنجليزية، بهدف الوصول بإنتاجات "استوديوهات MBC" نحو المزيد من الأسواق العالمية.



من جانبها أعربت سمر عقروق عن سعادتها لتسلمها مهام منصبها الجديد، وأضافت: "أواصل اليوم النجاحات المذهلة لفريق عمل استوديوهات MBC، وأعتبر هذا المنصب بمثابة خطوة رائدة في مسيرتي المهنية التي أمضيتها ضمن عائلة MBC منذ عام 1995، وأنا في غاية الحماسة للمشاركة في إدارة الأعمال الإنتاجية الدرامية والسينمائية القادمة في وقتٍ تجتذب فيه منطقتنا عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً، أنظار كبرى استوديوهات الإنتاج العالمية على صعيد إنتاج المحتوى العالمي".



مسيرة مهنية قوامها ثلاثة عقود في العمل الإنتاجي مع "مجموعة MBC"

قبل توليها مهام منصبها الجديد كمديرة عامة لـ "استوديوهات MBC"، شغلت سمر عقروق منصب المديرة العامة للإنتاج في "مجموعة MBC"، حيث قامت بتأسيس فريق عمل ديناميكي يُعد من أفضل الفرق الإنتاجية وأكثرها براعةً وخبرةً في المنطقة بأسرها، ويضم منتجين ومخرجين وفنيين ومبدعين مختصين في مختلف شؤون الإنتاج، حيث كانت لهم بصمات ناصعة في ظهور أشهر الإنتاجات البرامجية العربية عبر مواسم وسنوات متعاقبة، على غرار: كلام نواعم، وستايل، والتفاح الأخضر، وDriven وغيرها، إلى جانب أشهر النسخ العربية من البرامج العالمية على غرار Arab Idol ، Arabs' Got Talent ، Project Runway، Top Chef، The Voice، The Voice kids، The Voice Seniors، The X Factor وغيرها. كما ترأست سمر عقروق فريق إنتاج الفيلم السينمائي الموسيقي "سكر" الذي حقق إيرادات غير مسبوقة لفيلم غنائي في صالات السينما العربية.

وتمتد أعمال وإنجازات فريق الإنتاج الذي ترأسه سمر عقروق في معظم أنحاء المنطقة العربية، مع إنتاجات رائدة في السعودية والإمارات والكويت ومصر ولبنان وغيرها من العواصم، إلى جانب الإشراف على الإنتاج المباشر لأكبر مهرجانات الجوائز العربية في المنطقة.



الجدير ذكره أن سمر عقروق انضمت إلى "مجموعة MBC" في عام 1995 وتدرّجت في مناصبها الإدارية على مدى نحو ثلاثة عقود، حيث استهلّت حياتها المهنية مع شركة آرا الدولية ARA Group International – مكتب واشنطن، وهي شركة منضوية تحت مظلة "مجموعة MBC". ولاحقاً انضمّت إلى "مجموعة MBC" الأم، وذلك عبر مكاتبها في الولايات المتحدة - ضمن راديو وتلفزيون ANA، حيث شغلت منصب مساعد مخرج وذلك في عام 1996. وفي عام 2001، انتقلت إلى بيروت حيث كُلّفت بتأسيس أول مكتب رئيسي واستوديوهات لـ "مجموعة MBC" في الشرق الأوسط، وذلك قبل انتقال المقرّ الرئيسي للمجموعة من لندن إلى دبي في عام 2002، ولاحقاً إلى الرياض في المملكة العربية السعودية عام 2022.



أتمّت سمر عقروق تحصيلها العلمي في الولايات المتحدة الأميركية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية والقانون من كلية جورج تاون - Georgetown University School of Foreign Service.

