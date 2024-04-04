هل تغني عملية الليزك عن ارتداء النظارة الطبية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك، وفقًا لموقع "myvision".

أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك

لا يحتاج الغالبية العظمى من المرضى إلى ارتداء النظاراة الطبية أو العدسات اللاصقة بعد إجراء عملية الليزك، بحسب الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.



وتوصلت بعض الدراسات لنتائج مماثلة، حيث وجد الباحثون أن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و46 عامًا ليسوا بحاجة إلى ارتداء نظارة طبية أو عدسات لاصقة بعد إجراء الليزك، لأن نسبة نجاح العملية تبلغ لديهم 98.5%.



وتتحسن الرؤية لدى حوالي 90% من المرضى بعد إجراء الليزك بمعدل يتراوح بين 20/20 و20/40 دون ارتداء العدسات اللاصقة والنظارات الطبية.



ومع ذلك، يصبح ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك أمر في غاية الأهمية للأشخاص الذين يمتهنون وظائف تشترط التمتع برؤية حادة، مثل الجراحين والطيارين.



وإذا كان المريض لا يرغب في ارتداء النظارة الطبية، يقترح عليه طبيب العيون إجراء تعزيز إضافي لعملية الليزك، لتصحيح ما لم تفعله الجراحة الأولية.



وعادةً ما تكون نظارة القراءة ضرورية لكبار السن بعد إجراء الليزك، لأن العملية لا تساعد على تصحيح طول النظر الشيخوخي بشكل كامل، وهو فقدان الرؤية القريبة المرتبط بالتقدم في العمر.

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