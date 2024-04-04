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تفاصيل الحكم على أم باعت رضيعتها بـ2000 دينار أردني

4/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضت محكمة جنايات المفرق على امرأة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لبيعها طفلتها الرضيعة "غير الشرعية". وأعلنت براءة متهمين آخرين من ذات القضية لعدم كفاية الأدلة .

وفي التفاصيل، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين، ثم طلقها زوجها. وتخلى عنها أهلها بعد خلافات معها. وإثر ذلك تعرفت على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

بعدها، أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها طفلة. وهنا عرضت والدة الشاب على المتهمة تقديم الطفلة الوليدة لزوجين يرغبان بتبنيها لانهما لا ينجبان الأطفال مقابل 2000 دينار، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها لوالدة الشاب وزوجها.

ولم يتم تسجيل الطفلة في سجل الأحوال المدنية، وتربت داخل منزل الزوجين الذين أطلقا عليها اسم "جود".

ونتيجة لاستمرار علاقة المتهمة مع ابن السيدة الشاب، أصبحت حاملا مرة أخرى، وأبلغت صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها بواقعة بيع المولودة الأولى، فما ما كان من الصديقة إلا أن أبلغت إدارة حماية الأسرة بالواقعة، وجرت الملاحقة القانونية إثر ذلك.

وأيدت محكمتي استئناف إربد والتمييز حكم محكمة جنايات المفرق بإدانة المتهمة بتهمة الاتجار بالبشر والشروع به.

وتعتبر هذه الحادثة من أغرب الحوادث التي شهدها المجتمع الأردني، بعد اعتراف الأم أنها باعت ابنتها الرضيعة من اجل المال.

MENAFN04042024000072011014ID1108060406

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