الصفدي: توفير الحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراءووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوايوكو، اليوم الخميس، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانيةفي غزة، وإدخال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع.
وثمّن الصفدي، خلالاتصال هاتفي تلقاه من كاميكاوا، قرار اليابان استئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدةلإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، مؤكداً ضرورة دعم الوكالة التي تؤديدورا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليونيفلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غرة.
وشدد على أهمية قراراليابان استئناف دعم الوكالة وأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للوكالة على قدرةالوكالة القيام بدورها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوانالإسرائيلي على القطاع، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملها الخمس.
وأكد الوزيران أهميةتكثيف الجهود وإيجاد آليات تسهم في إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لجميعأنحاء القطاع، ووجوب احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي أن توفيرالحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية يفرضها القانون الدولي والقانون الدوليالإنساني.
كما أكد الصفدي ضرورةوقف العدوان بشكل فوري.
وبحث الصفدي ونظيرتهاليابانية العلاقات الثنائية والتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين اللذينيحييان هذا العام ذكرى سبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية. وشكر الصفدي كاميكاواعلى الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن.
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