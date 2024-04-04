Thursday, 04 April 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي: توفير الحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية

4/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراءووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوايوكو، اليوم الخميس، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانيةفي غزة، وإدخال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع.
وثمّن الصفدي، خلالاتصال هاتفي تلقاه من كاميكاوا، قرار اليابان استئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدةلإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، مؤكداً ضرورة دعم الوكالة التي تؤديدورا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليونيفلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غرة.

وشدد على أهمية قراراليابان استئناف دعم الوكالة وأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للوكالة على قدرةالوكالة القيام بدورها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوانالإسرائيلي على القطاع، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملها الخمس.

وأكد الوزيران أهميةتكثيف الجهود وإيجاد آليات تسهم في إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لجميعأنحاء القطاع، ووجوب احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي أن توفيرالحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية يفرضها القانون الدولي والقانون الدوليالإنساني.

كما أكد الصفدي ضرورةوقف العدوان بشكل فوري.

وبحث الصفدي ونظيرتهاليابانية العلاقات الثنائية والتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين اللذينيحييان هذا العام ذكرى سبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية. وشكر الصفدي كاميكاواعلى الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن.

MENAFN04042024000072011014ID1108060405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث