الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمانالكبرى أنه مع قرب حلول عيد الفطر السعيد سيكون دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلةالعيد يومياً من الساعة السابعة والنصفصباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وبينت الأمانة أندائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بأنواعها كافة وإقرار صلاحيتهاللاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلالعطلة العيد.
وأعلنت الأمانة أنعطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأولوالثاني من أيام العيد، وأنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساءثاني أيام العيد ما لم يصادف ثاني أيام العيد يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يومالخميس)، حيث سيتم استقبال المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنفالسوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.
MENAFN04042024000072011014ID1108060404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.