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الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

4/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمانالكبرى أنه مع قرب حلول عيد الفطر السعيد سيكون دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلةالعيد يومياً من الساعة السابعة والنصفصباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وبينت الأمانة أندائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بأنواعها كافة وإقرار صلاحيتهاللاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلالعطلة العيد.

وأعلنت الأمانة أنعطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأولوالثاني من أيام العيد، وأنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساءثاني أيام العيد ما لم يصادف ثاني أيام العيد يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يومالخميس)، حيث سيتم استقبال المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنفالسوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.

MENAFN04042024000072011014ID1108060404

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