الفايز: التظاهر حق مشروع للجميع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس الأعيانفيصل الفايز، وقوف المجلس خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه جهود جلالته منأجل الحفاظ على ثوابتنا الوطنية ودعم قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضيةالفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الأردني الحر سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعىللعبث بوحدتنا والسلم الاجتماعي أو تنال من تضحيات الأردنيين.
وأعرب الفايز في مستهلجلسة الأعيان اليوم الخميس، عن رفضه بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، وإطلاقالشعارات المغرضة، بهدف النيل من مواقف جلالة الملك وشعبنا المساندة لشعبناالفلسطيني، وفي الوقت الذي ندرك فيه أن الدولة الأردنية دولة راسخة ثابتة قوية،وأنها أقوى واكثر حكمة وعقلانية، وتتعامل بأسلوب امتصاص الغضب حفاظا على السلمالمجتمعي.
وقال، إن الأردن ومنذعهد الإمارة، ارتبط عروبيا ودينيا بأمته، ورفض قادتنا الهاشميين المساومة على أيشبر من الأراضي العربية، فالشريف الحسين بن علي نفي إلى قبرص، بسبب رفضه الوطنالقومي لليهود في فلسطين، ورفضت سلطة الانتداب البريطانية طلبا من المرحوم جلالةالملك عبدالله الأول والمرحوم الملك فيصل الأول ملك العراق، أن يقيم الشريف الحسينفي عمان أو بغداد، وبعد وفاته دفن في المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف الفايز، أنجلالة الملك عبد الله الأول رحمة الله، ومعه قواتنا المسلحة والمتطوعين من أبناءالعشائر الأردنية، فقد دافع عن فلسطين بكل بسالة، وتمكن من الحافظ على الضفةالغربية واستشهد في القدس.
وتابع، أما جلالةالمغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه فقد نذر نفسه دفاعا القضيةالفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد رفض جلالته توقيع اتفاقية سلام معدولة الاحتلال، إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة رغم الضغوط التيتعرض لها، وجلالته لم يوقع اتفاقية وادي عربة، إلا بعد توقيع اتفاقية أوسلو بينإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأردف رئيس مجلسالأعيان: "واليوم فأن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية فيمقدمة الأولويات، فما تزال مواقف جلالته، في تصديه لصفقة القرن ونقل السفارة الأميركية إلى القدس حاضرة بيننا، كما تصدى جلالته بقوة وصلابة، لمحاولات العبثبثوابتنا الوطنية والتجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني، فلاءات جلالته يعرفها القاصيوالداني "لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والوصاية الهاشمية على المقدساتالإسلامية والمسيحية خط احمر".
وأشار إلى أنه ومنذالعدوان الإسرائيلي الغاشم، على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربيةالمحتلة، فقد سعى جلالته إلى وقف هذا العدوان السافر، وكان خطاب جلالة الملكعبدالله الثاني، والدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة، واضحا وحازما وشديد اللهجة،فقد وصف جلالته الجرائم الإسرائيلية "بجرائم حرب، وحرب إبادة"، وأكدجلالته أن "لا استقرار في المنطقة، إلا من خلال إيجاد افق سياسي ينهيالعدوان، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة دولته المستقلة"، لهذا كانتمواقف الأردن قيادة وشعبا، نصرة للشعب الفلسطيني، مواقف مشرفة لا تقبل المزايدة منأي جهة.
ولفت الفايز إلى أنجلالة الملك هو رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي السعي لوقفالعدوان الإسرائيلي وكشف ممارسات دولة الاحتلال الوحشية للعالم، وقد أثمرت جهودجلالته واتصالاته، مع زعماء الدول ومختلف القادة السياسيين، في تغيير كثير منالسياسات الغربية، واصبح الغرب يتحدث بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.
وأكد أن الأردن بقيادةجلالة الملك عبدالله الثاني، لن يلتفت إلى المشككين وسيبقى الأقرب إلى فلسطين، ولنيتوانى لحظة عن مواصلة نصرة شعبنا المناضل، وما يقوم به جلالة الملك، من إشرافمباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية وإنزالها للأشقاء بيديه، عمل لميشهد التاريخ مثيلا له، ولم يسجل أن قام قائد وزعيم، بمثل هذا العمل وهذهالمخاطرة، إلا جلالة الملك الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاعغزة، مؤكدا جلالته أن هذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين، وليس منة عليهم.
وأضاف الفايز، كما أنجلالته ومن خلال هذا العمل الشجاع، إنما يريد أن يبعث برسالة للعالم اجمع، بأننصرة الملهوف وإغاثة المحتاج، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبقأية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة.
وقال: "للأسف أقول،هناك اليوم من يحاول تشويه المواقف الأردنية المشرفة، تجاه نصرة شعبنا الفلسطيني،في الوقت الذي خبت فيه أصوات كثيرة، وهناك من يحاول أن يتجاوز على الثوابتوالمرجعيات الأردنية، بحثا عن شعبوية زائفة، ولم يتوان هؤلاء من اتهام الأردنبالخيانة، ورجال الأمن بالخونة والصهاينة، بهدف إيقاع الفتنة بين مكونات نسيجناالاجتماعي، غير آبهين بتضحيات الأردنيين ومواقف قيادتنا الهاشمية تجاه فلسطين، هذابالإضافة إلى التعرض للممتلكات العامة وتخريبها، وكل ذلك يتم بشكل مدروس، بهدفتوجيه الأنظار إلى الداخل الأردني، وعدم التركيز على العدوان الإسرائيلي".
وشدد على أن الأردنيينفي المدن والقرى والبوادي والمخيمات، ليسوا بحاجة إلى أية جهة تستنهضهم لنصرةالشعب الفلسطيني، وليعلم هؤلاء أن الأردنيين آثروا على أنفسهم كل شيء، من أجلتقديمه للأهل في فلسطين، ونذكر هؤلاء بأن دماء شهداء قواتنا المسلحة، ما زالت نديةعلى ثرى الأردن في معركة الكرامة وعلى أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد، وفيالجولان السوري المحتل.
وتابع: "إننا فيالوقت الذي نقدر فيه جهود أجهزتنا الأمنية، ودورهم في حماية الوطن، فإننا نؤكدضرورة تطبيق القانون بحزم على هذه الفئات، فلا يجوز السماح لهولاء، تحويل التضامنفي الأردن مع شعبنا في غزة وعموم فلسطين، من ملف سياسي إلى ملف أمني للعبثباستقرارنا"، لافتا إلى أن شعبنا الذي انتفض من أجل فلسطين، ومن أجل عدمتشويه مواقفه العروبية النقية، عليه التصدي لهؤلاء، ولكل محاولاتها المس بأمنناالوطني، وذلك لتمكين الأردن من مواصلة معركة الدفاع عن الثوابت الأردنيةوالفلسطينية، والتصدي لمخططات إسرائيل التوسعية وسعيها لفرض التهجير القسري علىالشعب الفلسطيني.
وقال إن التظاهر حقمشروع للجميع، وإن التضامن مع أهلنا في غزة واجب وطني يعبر عن ضمير الأردنيينجميعا، ويعكس مواقف الدولة بكافة مؤسساتها، فالأردن منذ التأسيس حمل الهم العربي،انبرى للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يشطب من التاريخ،دماء الأردنيين وتضحياتهم، ولا من الحاضر مواقفهم المشرفة، من أجل الحق العربيوالفلسطيني، لكن الأردنيين لن يقبلوا أن تتحول المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إلىمنابر لزرع الفتنة، وساحة لتنفيذ مخططات الغير، أو لتجريم الدولة وتجريحهاوتخوينها، لا وأن تتحول هذه المظاهرات إلى حركات مشبوهة لإضعاف الوطن ودب الفتنةوالفوضى به، مؤكدا "أن خلاصة القول كلنا أردنيون للأردن، وكلنا فلسطينيونلفلسطين". (بترا)
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