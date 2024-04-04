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الفايز: التظاهر حق مشروع للجميع

4/4/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس الأعيانفيصل الفايز، وقوف المجلس خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه جهود جلالته منأجل الحفاظ على ثوابتنا الوطنية ودعم قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضيةالفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الأردني الحر سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعىللعبث بوحدتنا والسلم الاجتماعي أو تنال من تضحيات الأردنيين.
وأعرب الفايز في مستهلجلسة الأعيان اليوم الخميس، عن رفضه بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، وإطلاقالشعارات المغرضة، بهدف النيل من مواقف جلالة الملك وشعبنا المساندة لشعبناالفلسطيني، وفي الوقت الذي ندرك فيه أن الدولة الأردنية دولة راسخة ثابتة قوية،وأنها أقوى واكثر حكمة وعقلانية، وتتعامل بأسلوب امتصاص الغضب حفاظا على السلمالمجتمعي.

وقال، إن الأردن ومنذعهد الإمارة، ارتبط عروبيا ودينيا بأمته، ورفض قادتنا الهاشميين المساومة على أيشبر من الأراضي العربية، فالشريف الحسين بن علي نفي إلى قبرص، بسبب رفضه الوطنالقومي لليهود في فلسطين، ورفضت سلطة الانتداب البريطانية طلبا من المرحوم جلالةالملك عبدالله الأول والمرحوم الملك فيصل الأول ملك العراق، أن يقيم الشريف الحسينفي عمان أو بغداد، وبعد وفاته دفن في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الفايز، أنجلالة الملك عبد الله الأول رحمة الله، ومعه قواتنا المسلحة والمتطوعين من أبناءالعشائر الأردنية، فقد دافع عن فلسطين بكل بسالة، وتمكن من الحافظ على الضفةالغربية واستشهد في القدس.

وتابع، أما جلالةالمغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه فقد نذر نفسه دفاعا القضيةالفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد رفض جلالته توقيع اتفاقية سلام معدولة الاحتلال، إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة رغم الضغوط التيتعرض لها، وجلالته لم يوقع اتفاقية وادي عربة، إلا بعد توقيع اتفاقية أوسلو بينإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأردف رئيس مجلسالأعيان: "واليوم فأن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية فيمقدمة الأولويات، فما تزال مواقف جلالته، في تصديه لصفقة القرن ونقل السفارة الأميركية إلى القدس حاضرة بيننا، كما تصدى جلالته بقوة وصلابة، لمحاولات العبثبثوابتنا الوطنية والتجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني، فلاءات جلالته يعرفها القاصيوالداني "لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والوصاية الهاشمية على المقدساتالإسلامية والمسيحية خط احمر".

وأشار إلى أنه ومنذالعدوان الإسرائيلي الغاشم، على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربيةالمحتلة، فقد سعى جلالته إلى وقف هذا العدوان السافر، وكان خطاب جلالة الملكعبدالله الثاني، والدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة، واضحا وحازما وشديد اللهجة،فقد وصف جلالته الجرائم الإسرائيلية "بجرائم حرب، وحرب إبادة"، وأكدجلالته أن "لا استقرار في المنطقة، إلا من خلال إيجاد افق سياسي ينهيالعدوان، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة دولته المستقلة"، لهذا كانتمواقف الأردن قيادة وشعبا، نصرة للشعب الفلسطيني، مواقف مشرفة لا تقبل المزايدة منأي جهة.

ولفت الفايز إلى أنجلالة الملك هو رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي السعي لوقفالعدوان الإسرائيلي وكشف ممارسات دولة الاحتلال الوحشية للعالم، وقد أثمرت جهودجلالته واتصالاته، مع زعماء الدول ومختلف القادة السياسيين، في تغيير كثير منالسياسات الغربية، واصبح الغرب يتحدث بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الأردن بقيادةجلالة الملك عبدالله الثاني، لن يلتفت إلى المشككين وسيبقى الأقرب إلى فلسطين، ولنيتوانى لحظة عن مواصلة نصرة شعبنا المناضل، وما يقوم به جلالة الملك، من إشرافمباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية وإنزالها للأشقاء بيديه، عمل لميشهد التاريخ مثيلا له، ولم يسجل أن قام قائد وزعيم، بمثل هذا العمل وهذهالمخاطرة، إلا جلالة الملك الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاعغزة، مؤكدا جلالته أن هذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين، وليس منة عليهم.

وأضاف الفايز، كما أنجلالته ومن خلال هذا العمل الشجاع، إنما يريد أن يبعث برسالة للعالم اجمع، بأننصرة الملهوف وإغاثة المحتاج، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبقأية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة.

وقال: "للأسف أقول،هناك اليوم من يحاول تشويه المواقف الأردنية المشرفة، تجاه نصرة شعبنا الفلسطيني،في الوقت الذي خبت فيه أصوات كثيرة، وهناك من يحاول أن يتجاوز على الثوابتوالمرجعيات الأردنية، بحثا عن شعبوية زائفة، ولم يتوان هؤلاء من اتهام الأردنبالخيانة، ورجال الأمن بالخونة والصهاينة، بهدف إيقاع الفتنة بين مكونات نسيجناالاجتماعي، غير آبهين بتضحيات الأردنيين ومواقف قيادتنا الهاشمية تجاه فلسطين، هذابالإضافة إلى التعرض للممتلكات العامة وتخريبها، وكل ذلك يتم بشكل مدروس، بهدفتوجيه الأنظار إلى الداخل الأردني، وعدم التركيز على العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن الأردنيينفي المدن والقرى والبوادي والمخيمات، ليسوا بحاجة إلى أية جهة تستنهضهم لنصرةالشعب الفلسطيني، وليعلم هؤلاء أن الأردنيين آثروا على أنفسهم كل شيء، من أجلتقديمه للأهل في فلسطين، ونذكر هؤلاء بأن دماء شهداء قواتنا المسلحة، ما زالت نديةعلى ثرى الأردن في معركة الكرامة وعلى أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد، وفيالجولان السوري المحتل.

وتابع: "إننا فيالوقت الذي نقدر فيه جهود أجهزتنا الأمنية، ودورهم في حماية الوطن، فإننا نؤكدضرورة تطبيق القانون بحزم على هذه الفئات، فلا يجوز السماح لهولاء، تحويل التضامنفي الأردن مع شعبنا في غزة وعموم فلسطين، من ملف سياسي إلى ملف أمني للعبثباستقرارنا"، لافتا إلى أن شعبنا الذي انتفض من أجل فلسطين، ومن أجل عدمتشويه مواقفه العروبية النقية، عليه التصدي لهؤلاء، ولكل محاولاتها المس بأمنناالوطني، وذلك لتمكين الأردن من مواصلة معركة الدفاع عن الثوابت الأردنيةوالفلسطينية، والتصدي لمخططات إسرائيل التوسعية وسعيها لفرض التهجير القسري علىالشعب الفلسطيني.

وقال إن التظاهر حقمشروع للجميع، وإن التضامن مع أهلنا في غزة واجب وطني يعبر عن ضمير الأردنيينجميعا، ويعكس مواقف الدولة بكافة مؤسساتها، فالأردن منذ التأسيس حمل الهم العربي،انبرى للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يشطب من التاريخ،دماء الأردنيين وتضحياتهم، ولا من الحاضر مواقفهم المشرفة، من أجل الحق العربيوالفلسطيني، لكن الأردنيين لن يقبلوا أن تتحول المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إلىمنابر لزرع الفتنة، وساحة لتنفيذ مخططات الغير، أو لتجريم الدولة وتجريحهاوتخوينها، لا وأن تتحول هذه المظاهرات إلى حركات مشبوهة لإضعاف الوطن ودب الفتنةوالفوضى به، مؤكدا "أن خلاصة القول كلنا أردنيون للأردن، وكلنا فلسطينيونلفلسطين". (بترا)

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