10 إنزالات جوية أردنية جديدة على شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احتوت صناديق الإنزالالجوي التي حملتها الطائرات الأردنية اليوم الخميس، على ملابس العيد إضافةً إلىمواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضته الحرب الإسرائيلية علىالأهل في القطاع.
يأتي ذلك في إطار حرصالأردنيين على مشاركة الأشقاء في قطاع غزة عيد الفطر السعيد.
ونفذت القوات المسلحةالأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانيةوغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.
وتمت عملية الإنزال منخلال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولاياتالمتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعةلجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرةتابعة لدولة هولندا.
وتؤكد القوات المسلحةالأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها منخلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عملياتالإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزةعلى تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضدبين أبناء الشعبين الشقيقين.
وارتفع عدد الإنزالاتالجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوانالإسرائيلي على القطاع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاونمع دول شقيقة وصديقة.
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