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10 إنزالات جوية أردنية جديدة على شمال غزة

4/4/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احتوت صناديق الإنزالالجوي التي حملتها الطائرات الأردنية اليوم الخميس، على ملابس العيد إضافةً إلىمواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضته الحرب الإسرائيلية علىالأهل في القطاع.
يأتي ذلك في إطار حرصالأردنيين على مشاركة الأشقاء في قطاع غزة عيد الفطر السعيد.

ونفذت القوات المسلحةالأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانيةوغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

وتمت عملية الإنزال منخلال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولاياتالمتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعةلجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرةتابعة لدولة هولندا.

وتؤكد القوات المسلحةالأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها منخلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عملياتالإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزةعلى تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضدبين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالاتالجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوانالإسرائيلي على القطاع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاونمع دول شقيقة وصديقة.

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