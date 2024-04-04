تحويلات مرورية على طريق المطار (تفاصيل)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغالالعامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات استكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدنيعلى طريق المطار في المنطقة الواقعة بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارعالـ100).
ووفق الإعلان، سيتم وبالتعاونمع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالاتجاهينوتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم الجمعة الموافق 5 نيسان/ أبريل 2024 وحتى صباح اليوم نفسه، وعلىالنحو الآتي:
- الإغلاق (رقم 1):سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممرعمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوععبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسرالمشاة المراد تركيبه.
- إغلاق (رقم 2):سيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسربالخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارعالخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه إلى طريق مطار الملكةعلياء ومحافظات الجنوب كما هو.
- إغلاق (رقم 3): سيتمتحويل السير للمسرب القادم من عمان إلى الجنوب إلى شارع الخدمات والخروج من شارعالخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.
ومن المنتظر الانتهاءمن تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غدٍالجمعة، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.
وأهابت وزارة الأشغالبسالكي الطريق بضرورة التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة فيالميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
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