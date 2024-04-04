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تحويلات مرورية على طريق المطار (تفاصيل)

4/4/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغالالعامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات استكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدنيعلى طريق المطار في المنطقة الواقعة بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارعالـ100).
ووفق الإعلان، سيتم وبالتعاونمع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالاتجاهينوتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم الجمعة الموافق 5 نيسان/ أبريل 2024 وحتى صباح اليوم نفسه، وعلىالنحو الآتي:

- الإغلاق (رقم 1):سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممرعمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوععبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسرالمشاة المراد تركيبه.

- إغلاق (رقم 2):سيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسربالخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارعالخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه إلى طريق مطار الملكةعلياء ومحافظات الجنوب كما هو.

- إغلاق (رقم 3): سيتمتحويل السير للمسرب القادم من عمان إلى الجنوب إلى شارع الخدمات والخروج من شارعالخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.

ومن المنتظر الانتهاءمن تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غدٍالجمعة، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.

وأهابت وزارة الأشغالبسالكي الطريق بضرورة التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة فيالميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

MENAFN04042024000072011014ID1108060400

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