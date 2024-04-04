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تحصيل نصف مليون دينار من دعاوى فساد خلال 2023

4/4/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المجلس القضائي،إن عدد الدعاوى المسجلة لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية من قبل دائرة نائبعام عمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلزامات المدنية في قضايا الفساد بلغ مامجموعه 37 دعوى خلال العام الماضي 2023، وبلغت قيمة الأموال المحصلة 571819 دينارا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفيعقده الأمين العام للمجلس والناطق الإعلامي باسمه القاضي علي المسيمي، اليومالخميس، إن المحاكم النظامية فصلت 172 دعوى بقضايا الفساد، حيث بلغت نسبة الإدانةفيها 63.4 بالمئة وبلغت مدة التقاضي 90 يوما.

وبين خلال إطلاقالتقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري وسيرالعمل فيها لسنة 2023 والذي تم تسليمه لجلالة الملك عبدالله الثاني، أن المحاكموردها خلال العام الماضي 90 دعوى غسل أموال تم الفصل بـ57 منها حيث بلغت نسبةالإدانة فيها 25 بالمئة، ووردها 48 دعوى إتجار بالبشر تم فصل 42 منها وكانت نسبةالإدانة فيها 57.1 بالمئة.

وقال إن المحكمةالإدارية العليا ألغت 51 قرارا إداريا صادرا عن الإدارة العامة، وورد إلى القضاءالإداري 1274 دعوى تم الفصل في 1194 دعوى.

ولفت إلى أن قضاياالعنف الأسري بلغت ألف و281 دعوى وتم الفصل بها جميعا وبنسبة 100 بالمئة حيث بلغعدد الإناث المشتكيات في هذه القضايا 95 بالمئة، وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلتلتسوية النزاع في قضايا الأحداث العام الماضي 65 دعوى شملت 102 حدثا منهم 20 أنثىويقع 98 بالمئة منهم ضمن الفئة العمرية 14 – 18 عاما.

وأكد أن العمل جار معوزارة الصحة للتشاور ووضع الحلول التي تواجه قضايا المسؤولية الطبية وتقصير أمدالتقاضي فيها عبر مشاركة قضاة متخصصين في هذه القضايا لإيجاد أفضل الحلول التيتخدم العدالة.

وبين أن عدد القضاياالتي صدر بها قرارا بالإسقاط للعفو العام حتى صباح اليوم بلغ 9824 قضية وتم شمولهابقانون العفو العام الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.

وبين المسيمي أنالسلطة القضائية حققت إنجازا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة معالأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى 37 بالمئة عنه في نهاية عام 2013، و32بالمئة عنه في عام 2017، و11 بالمئة عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك انخفاض في معدلالعبء القضائي بنسبة 5 بالمئة وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة 0.7بالمئة، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 مقارنة بـ64 بالمئة في عام 2022.

وأشار إلى أن واردالمحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ 421406 دعاوى،في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة خلال العام 430492 دعوى وبنسبة إنجاز مقارنةبالدعاوى الواردة 102 بالمئة لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الواردإليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته 2 بالمئة ليتبقى لديها وبتاريخ الأول منكانون الثاني مكن العام الحالي 2024 ما مجموعه 75478 دعوى وبلغت مدة التقاضي لدىمحاكم الدرجة الأولى 58 يوما.

وأوضح أن دوائرالادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية 122136 دعوى، وقد فصلت122981 دعوى، محققة بذلك إنجازا بلغت نسبته 101 بالمئة، في حين ورد إلى هذهالدوائر من الدعاوى التنفيذية 132993 دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذهالدعاوى 160051 دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت 120 بالمئة وحققت النيابةالعامة إنجازا على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـيبلغت ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصاديةوالنيابة العامة الضريبية والجمركية.

وفي استعراض الإنجازاتالمتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، فقد أوضح القاضي المسيميأنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحيةوالتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عددالأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت2200 قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبةللحرية للبالغين ما يقارب 4 آلاف حكما، وبين أنه وعلى صعيد عدالة الأحداث فقد بلغعدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على 5آلاف تدبير وبنسبة زيادة بلغت 3 بالمئة عليه في العام 2022.

وأكد أن الإجراءاتالمتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة أدت إلى الدفع بعجلة توظيفالتقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتي أتت أكلها في زيادة عددالمحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على 100 ألف محاكمة، إضافة إلىزيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.

وأوضح أنه على صعيدالإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالةللأعوام (2022-2026)، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف لتصلإلى ما نسبته 58 بالمئة من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها والـتي تشكل مانسبته 94 بالمئة من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، وقد كان من أبرز ماتحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فني لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئنافإربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمةللتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاقمبادرة الإبداع والتميـز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادةدراسة المنظومة التشريعية.

وقال إنه وعلى صعيدتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام إشراك ما مجموعه 848 قاضيافي 216 برنامجا تدريبيا تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائلالمستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى القضاة وأعضاء النيابةالعامة، وتم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة منالقضاة المتقدمين في الدرجات.

ونوه إلى أهميةالإجراءات التي تم البدء باتخاذها اعتبارا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصولإلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمالالمحاكم "مـيزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفاتومأسستها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها، كما وأشار إلى أنه قد تمتزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، وإذتجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد سبق وأن أطلق بدء مشروع "الملفالإلكتروني" في مطلع هذا العام والذي من المتوقع إنجازه مع نهاية الربعالثاني من هذا العام. (بترا)

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