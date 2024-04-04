تحصيل نصف مليون دينار من دعاوى فساد خلال 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المجلس القضائي،إن عدد الدعاوى المسجلة لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية من قبل دائرة نائبعام عمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلزامات المدنية في قضايا الفساد بلغ مامجموعه 37 دعوى خلال العام الماضي 2023، وبلغت قيمة الأموال المحصلة 571819 دينارا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفيعقده الأمين العام للمجلس والناطق الإعلامي باسمه القاضي علي المسيمي، اليومالخميس، إن المحاكم النظامية فصلت 172 دعوى بقضايا الفساد، حيث بلغت نسبة الإدانةفيها 63.4 بالمئة وبلغت مدة التقاضي 90 يوما.
وبين خلال إطلاقالتقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري وسيرالعمل فيها لسنة 2023 والذي تم تسليمه لجلالة الملك عبدالله الثاني، أن المحاكموردها خلال العام الماضي 90 دعوى غسل أموال تم الفصل بـ57 منها حيث بلغت نسبةالإدانة فيها 25 بالمئة، ووردها 48 دعوى إتجار بالبشر تم فصل 42 منها وكانت نسبةالإدانة فيها 57.1 بالمئة.
وقال إن المحكمةالإدارية العليا ألغت 51 قرارا إداريا صادرا عن الإدارة العامة، وورد إلى القضاءالإداري 1274 دعوى تم الفصل في 1194 دعوى.
ولفت إلى أن قضاياالعنف الأسري بلغت ألف و281 دعوى وتم الفصل بها جميعا وبنسبة 100 بالمئة حيث بلغعدد الإناث المشتكيات في هذه القضايا 95 بالمئة، وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلتلتسوية النزاع في قضايا الأحداث العام الماضي 65 دعوى شملت 102 حدثا منهم 20 أنثىويقع 98 بالمئة منهم ضمن الفئة العمرية 14 – 18 عاما.
وأكد أن العمل جار معوزارة الصحة للتشاور ووضع الحلول التي تواجه قضايا المسؤولية الطبية وتقصير أمدالتقاضي فيها عبر مشاركة قضاة متخصصين في هذه القضايا لإيجاد أفضل الحلول التيتخدم العدالة.
وبين أن عدد القضاياالتي صدر بها قرارا بالإسقاط للعفو العام حتى صباح اليوم بلغ 9824 قضية وتم شمولهابقانون العفو العام الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وبين المسيمي أنالسلطة القضائية حققت إنجازا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة معالأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى 37 بالمئة عنه في نهاية عام 2013، و32بالمئة عنه في عام 2017، و11 بالمئة عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك انخفاض في معدلالعبء القضائي بنسبة 5 بالمئة وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة 0.7بالمئة، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 مقارنة بـ64 بالمئة في عام 2022.
وأشار إلى أن واردالمحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ 421406 دعاوى،في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة خلال العام 430492 دعوى وبنسبة إنجاز مقارنةبالدعاوى الواردة 102 بالمئة لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الواردإليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته 2 بالمئة ليتبقى لديها وبتاريخ الأول منكانون الثاني مكن العام الحالي 2024 ما مجموعه 75478 دعوى وبلغت مدة التقاضي لدىمحاكم الدرجة الأولى 58 يوما.
وأوضح أن دوائرالادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية 122136 دعوى، وقد فصلت122981 دعوى، محققة بذلك إنجازا بلغت نسبته 101 بالمئة، في حين ورد إلى هذهالدوائر من الدعاوى التنفيذية 132993 دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذهالدعاوى 160051 دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت 120 بالمئة وحققت النيابةالعامة إنجازا على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـيبلغت ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصاديةوالنيابة العامة الضريبية والجمركية.
وفي استعراض الإنجازاتالمتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، فقد أوضح القاضي المسيميأنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحيةوالتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عددالأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت2200 قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبةللحرية للبالغين ما يقارب 4 آلاف حكما، وبين أنه وعلى صعيد عدالة الأحداث فقد بلغعدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على 5آلاف تدبير وبنسبة زيادة بلغت 3 بالمئة عليه في العام 2022.
وأكد أن الإجراءاتالمتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة أدت إلى الدفع بعجلة توظيفالتقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتي أتت أكلها في زيادة عددالمحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على 100 ألف محاكمة، إضافة إلىزيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.
وأوضح أنه على صعيدالإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالةللأعوام (2022-2026)، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف لتصلإلى ما نسبته 58 بالمئة من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها والـتي تشكل مانسبته 94 بالمئة من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، وقد كان من أبرز ماتحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فني لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئنافإربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمةللتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاقمبادرة الإبداع والتميـز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادةدراسة المنظومة التشريعية.
وقال إنه وعلى صعيدتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام إشراك ما مجموعه 848 قاضيافي 216 برنامجا تدريبيا تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائلالمستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى القضاة وأعضاء النيابةالعامة، وتم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة منالقضاة المتقدمين في الدرجات.
ونوه إلى أهميةالإجراءات التي تم البدء باتخاذها اعتبارا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصولإلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمالالمحاكم "مـيزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفاتومأسستها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها، كما وأشار إلى أنه قد تمتزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، وإذتجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد سبق وأن أطلق بدء مشروع "الملفالإلكتروني" في مطلع هذا العام والذي من المتوقع إنجازه مع نهاية الربعالثاني من هذا العام. (بترا)
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