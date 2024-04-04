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حالة الطقس في الأردن حتى ليل الثلاثاء

4/4/2024 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبقى درجات الحرارةخلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم غد الجمعة أعلى من معدلاتها الطبيعية، إذ تسود أجواءدافئة في العاصمة عمان وأغلب مناطق المملكة، وتتراوح الحرارة العظمى لعمانوالمناطق الداخلية ما بين 27-25 نهاراً، بينما يكون الطقس حاراً نسبياً في الأغوار والعقبةوالبحر الميت ودرجات الحرارة في منتصف الثلاثينات بهذه المناطق، وفق ما أعلن مديرإدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.
وقال آل خطاب إن خرائطالطقس تشير إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً باتجاه دول شرق المتوسط، حيث تبدأالحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم السبت الموافق 06/04/2024، إذ يتوقع أنتسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان وأغلب محافظات المملكة ما بين 23-21 درجةمئوية، مع توالي الانخفاض يوم الأحد لتسجل الحرارة العظمى في عمان وأغلب المحافظاتما بين 21-18 درجة مئوية باستثناء الأغوار والعقبة والبحر الميت تكون ما بين 31-30درجة مئوية، كما تنشط الرياح في مناطق عدة من المملكة، ما قد يؤدي إلى إثارةالغبار في مناطق البادية، مع احتمالية تساقط بعض الزخات المتفرقة من المطر شرقالمملكة مساء يوم الأحد.

وأوضح أن التحليلاتتشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المملكة يومي الاثنينوالثلاثاء 08-09/04/2024، حيث يبدأ التأثر تدريجياً بحالة عدم الاستقرار الجويابتداءً من يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتسود أجواءلطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومنالمتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطقالشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل، يتوقع أن تمتد الهطولات إلى أجزاءمن المناطق الجنوبية.

ويتوقع أن تشتد يومالثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكةبما فيها منطقة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد،ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضةبما فيها منطقة البحر الميت.

وأضاف آل خطاب أن حالةعدم الاستقرار هذه ستترافق مع رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هباتقوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة، ما يعمل على إثارة الغبار وتدني مدىالرؤية الأفقية، وبخاصة في مناطق البادية.

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