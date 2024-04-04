حالة الطقس في الأردن حتى ليل الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبقى درجات الحرارةخلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم غد الجمعة أعلى من معدلاتها الطبيعية، إذ تسود أجواءدافئة في العاصمة عمان وأغلب مناطق المملكة، وتتراوح الحرارة العظمى لعمانوالمناطق الداخلية ما بين 27-25 نهاراً، بينما يكون الطقس حاراً نسبياً في الأغوار والعقبةوالبحر الميت ودرجات الحرارة في منتصف الثلاثينات بهذه المناطق، وفق ما أعلن مديرإدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.
وقال آل خطاب إن خرائطالطقس تشير إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً باتجاه دول شرق المتوسط، حيث تبدأالحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم السبت الموافق 06/04/2024، إذ يتوقع أنتسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان وأغلب محافظات المملكة ما بين 23-21 درجةمئوية، مع توالي الانخفاض يوم الأحد لتسجل الحرارة العظمى في عمان وأغلب المحافظاتما بين 21-18 درجة مئوية باستثناء الأغوار والعقبة والبحر الميت تكون ما بين 31-30درجة مئوية، كما تنشط الرياح في مناطق عدة من المملكة، ما قد يؤدي إلى إثارةالغبار في مناطق البادية، مع احتمالية تساقط بعض الزخات المتفرقة من المطر شرقالمملكة مساء يوم الأحد.
وأوضح أن التحليلاتتشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المملكة يومي الاثنينوالثلاثاء 08-09/04/2024، حيث يبدأ التأثر تدريجياً بحالة عدم الاستقرار الجويابتداءً من يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتسود أجواءلطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومنالمتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطقالشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل، يتوقع أن تمتد الهطولات إلى أجزاءمن المناطق الجنوبية.
ويتوقع أن تشتد يومالثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكةبما فيها منطقة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد،ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضةبما فيها منطقة البحر الميت.
وأضاف آل خطاب أن حالةعدم الاستقرار هذه ستترافق مع رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هباتقوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة، ما يعمل على إثارة الغبار وتدني مدىالرؤية الأفقية، وبخاصة في مناطق البادية.
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