لابيد مهاجما نتنياهو: إنهاء حكومتك مطلب فوري

وقال لابيد إنّ الأمر المطلوب اليوم هو "إنهاء هذه الحكومة المُدمّرة برئاسة نتنياهو"، لافتاً إلى أنّ "الخيارات كافّة أمام إسرائيل سيئة".



وقبل أيام، انتقد لابيد حكومة نتنياهو "لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أدّى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب".



وكتب لابيد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنّ "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي الأسرى، أنتم مجانين، لقد تم أسرهم تحت مراقبتكم".



ومساء يوم السبت الماضي، خرج عشرات الآلاف من المستوطنين في احتجاجات حاشدة، إذ اتخذت المظاهرات الأسبوعية في "تل أبيب"، من قبل عائلات الأسرى، منعطفاً دراماتيكياً، عندما دعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع"، والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.



وتوجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان ألقته والدة أحد الأسرى الإسرائيليين (ماتان تسينغوكر)، إلى نتنياهو، بالقول: "أنت العقبة أمام الصفقة، وتقف بيننا وبين إعادة أبنائنا".



ويُهاجم لابيد بشكلٍ مُتكرر رئيس حكومة الاحتلال، ووصف نتنياهو مؤخراً بـ"مؤسس ثقافة الأكاذيب"، وذلك بعد أن "قدّم وعوداً، لليهود الحريديم، بزيادة مخصّصاتهم ومنحهم تعويضات تحت الطاولة، إذا حرمتهم المحكمة العليا من ميزانياتهم". الميادين

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