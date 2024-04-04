بلدية غزة تحذر من خطورة الأمراض بسبب انتشار الحشرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت بلدية غزة منخطورة انتشار واتساع الأمراض الجلدية بسبب تزايد انتشار الحشرات الناجم عن العدوانوحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وتكدس النفايات في الشوارع وطفحالصرف الصحي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان.
وأكدت البلدية في بيانصحفي اليوم الخميس، أن تكدس نحو 90 ألف طن من النفايات في الشوارع وتدمير البنيةالتحتية في المدينة، لا سيما خطوط الصرف الصحي الناقلة وتضرر وتوقف محطات الصرفالصحي عن العمل، أدى إلى تسرب المياه العادمة للشوارع وبركتي عسقولة وحي الشيخرضوان، ما تسبب بتزايد انتشار حشرة البعوض الضارة بشكل كبير.
وأوضحت أن عدم توفرالمبيدات الحشرية اللازمة وارتفاع درجات الحرارة تسببا في زيادة انتشار الحشراتبشكل كبير وأدى ذلك إلى تزايد الأمراض الجلدية لدى الأطفال والكبار وحدوث اضطراباتفي النوم نتيجة قرص البعوض.
وطالبت البلدية،المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، لاسيما سلطة جودة البيئة ومنظمة الصحةالعالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص بضرورة المساعدة في مكافحة الحشرات والحد منانتشارها.
وذكرت أن العدوان وحربالإبادة التي يشنها الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسبب بكارثة صحية وبيئيةكبيرة في المدينة ونفاد الوقود، ما تسبب بحالة شلل في عمل البلدية وتعطل فيالخدمات الأساسية، لا سيما خدمات جمع النفايات والصرف الصحي والمياه. (بترا)
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