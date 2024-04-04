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بلدية غزة تحذر من خطورة الأمراض بسبب انتشار الحشرات

4/4/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت بلدية غزة منخطورة انتشار واتساع الأمراض الجلدية بسبب تزايد انتشار الحشرات الناجم عن العدوانوحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وتكدس النفايات في الشوارع وطفحالصرف الصحي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان.
وأكدت البلدية في بيانصحفي اليوم الخميس، أن تكدس نحو 90 ألف طن من النفايات في الشوارع وتدمير البنيةالتحتية في المدينة، لا سيما خطوط الصرف الصحي الناقلة وتضرر وتوقف محطات الصرفالصحي عن العمل، أدى إلى تسرب المياه العادمة للشوارع وبركتي عسقولة وحي الشيخرضوان، ما تسبب بتزايد انتشار حشرة البعوض الضارة بشكل كبير.

وأوضحت أن عدم توفرالمبيدات الحشرية اللازمة وارتفاع درجات الحرارة تسببا في زيادة انتشار الحشراتبشكل كبير وأدى ذلك إلى تزايد الأمراض الجلدية لدى الأطفال والكبار وحدوث اضطراباتفي النوم نتيجة قرص البعوض.

وطالبت البلدية،المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، لاسيما سلطة جودة البيئة ومنظمة الصحةالعالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص بضرورة المساعدة في مكافحة الحشرات والحد منانتشارها.

وذكرت أن العدوان وحربالإبادة التي يشنها الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسبب بكارثة صحية وبيئيةكبيرة في المدينة ونفاد الوقود، ما تسبب بحالة شلل في عمل البلدية وتعطل فيالخدمات الأساسية، لا سيما خدمات جمع النفايات والصرف الصحي والمياه. (بترا)

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