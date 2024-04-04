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ليفربول في مهمة سهلة أمام شيفيلد لاستعادة صدارة الدوري

4/4/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستضيف نادي ليفربول مساء اليوم الخميس شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وتنطلق أحداث مباراة ليفربول وشيفليد في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية على ملعب "أنفيلد".


وتأتي المباراة في ظل لعبة الكراسي الموسيقية التي تخوضها ثلاثة فرق تتصارع فيما بينها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، وذلك مع تبقي تسع جولات فقط على ختام المسابقة.


وارتقى نادي أرسنال إلى الصدارة بفوزه أمس الأربعاء على لوتون تون بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة متقدما بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي الذي فاز أمس أيضا على ستون فيلا بنتيجة 4-1، وليفربول الذي يلعب اليوم ضد شيفيلد.


وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق لتجاوز شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب مع 15 نقطة، لاستعادة مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي.


وفي لقاء شيفيلد، سيسعى نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لإنعاش حظوظه في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته.


ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويتخلف بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند المتصدر والفائز بجائزة هداف "البريميرليغ" في الموسم الماضي.

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