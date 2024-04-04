من بينها الأردن.. إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني

من بينها الأردن.. إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني
التاريخ
4/4/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل أخلت 7 سفارات إسرائيلية خشية ردإيراني بينها السفارات في البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني. - الجزيرة
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