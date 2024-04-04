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من بينها الأردن.. إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني

4/4/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل أخلت 7 سفارات إسرائيلية خشية ردإيراني بينها السفارات في البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني. - الجزيرة

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