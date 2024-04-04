بلدية الكرك تتلف لحوما فاسدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هشال العضايله الكرك- أتلفت كوادرقسم مراقبة الأسواق والرقابة الصحية في بلدية الكرك كميات كبيرة من اللحوم الفاسدةغير الصالحة للاستهلاك البشري، وفقا لرئيس قسم مراقبة الأسواق سند الحوراني.
وقال الحوراني إنالقسم ضبط لدى أحد محال اللحوم وبعد الفحص الأولي لحوما غير صالحة، وذلك بالتعاونمع كوادر الغذاء والدواء ولجان الصحة العامة.
وأضاف، أنه جرى إتلافالكمية وفقا للإجراءات الرسمية والقانونية، مؤكدا متابعة القسم للأسواق بشكل تامخلال شهر رمضان حرصا على سلامة المواطنين.
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