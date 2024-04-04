Thursday, 04 April 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية الكرك تتلف لحوما فاسدة

4/4/2024 2:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايله الكرك- أتلفت كوادرقسم مراقبة الأسواق والرقابة الصحية في بلدية الكرك كميات كبيرة من اللحوم الفاسدةغير الصالحة للاستهلاك البشري، وفقا لرئيس قسم مراقبة الأسواق سند الحوراني.
وقال الحوراني إنالقسم ضبط لدى أحد محال اللحوم وبعد الفحص الأولي لحوما غير صالحة، وذلك بالتعاونمع كوادر الغذاء والدواء ولجان الصحة العامة.

وأضاف، أنه جرى إتلافالكمية وفقا للإجراءات الرسمية والقانونية، مؤكدا متابعة القسم للأسواق بشكل تامخلال شهر رمضان حرصا على سلامة المواطنين.

MENAFN04042024000072011014ID1108060389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث