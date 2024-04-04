وفاة 4 أشخاص وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في معان



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف

في مديرية دفاع مدني معان والشرطة تعاملت اليوم الخميس مع حادث تدهور مركبة بمنطقة عنيزة.



وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص وإصابة إثنين آخرين، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابتين ومن ثم نقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

-(بترا)