تيك توك تطلق #Whattowatch و #مسلسلات_رمضان لمعرفة أفضل الأعمال الدرامية الرمضانية 2024

MENAFN - Al Watan) اعتدنا منذ سنوات طويلة على متابعة عشرات الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من أن الدراما الرمضانية تحتل أهمية خاصة منذ فترة طويلة، إلا أن سباق الدراما الرمضاني أصبح مزدحمًا للغاية ويضم أكثر من 45 مسلسلًا وعملًا دراميًا متنوعًا، وهو ما يجعل من المستحيل على أي مشاهد متابعة كل الأعمال الدرامية على مدار اليوم.

ولذلك حرصت منصة تيك توك على إطلاق أدوات مبتكرة لمساعدة مجتمعها على متابعة الدراما الرمضانية بسهولة. فمع بدء الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، أطلقت المنصة #WhatToWatch و#مسلسلات_رمضان والذين يتضمنوا دليلًا شاملًا للدراما الرمضانية لعام 2024، لمساعدة أفراد مجتمع تيك توك من الوصول للمحتوى المناسب والتعرف على أفضل المسلسلات المعروضة وأكثر ما يميزها والنجوم المشاركين فيها وأدائهم ولقطات من العمل، من خلال البحث عن الفيديوهات الموجودة على هذا الهاشتاج.

ليس هذا فقط، حيث ينشر صناع المحتوى فيديوهات باستخدام الهاشتاجات يذكرون فيها توصياتهم وملاحظاتهم على كل برنامج ومسلسل فى رمضان. كما يمكن أيضًا للمتابعين نشر توصيتهم الخاصة ومشاركتها مع الأسرة و الاًصدقاء، أو يستفيد من توصية شخص ما على تيك توك بخصوص برنامج أو عمل فني معين. لقد تم إطلاق هذا الهاشتاج ليضم أفكارًا كثيرة تساعد أفراد مجتمع تيك توك في الوصول لمحتواهم المفضل.

ومن بين صناع المحتوى المهتمين بالدراما الرمضانية وستجدهم على هاشتاجات #WhatToWatch و #مسلسلات_رمضان هو عبدالعزيز(@zezoov7 ) ، ويصل عدد متابعيه إلى 2 مليون متابع ومن خلال محتواه على تيك توك، يقوم بتقييم أفلام ومسلسلات رمضان بالإضافة لتقديم ملخص عن الحلقات لإشراك الجمهور ومساعدتهم في اختيار مسلسلاتهم المفضلة. أما علاء إسماعيل (@Moviehustler ) ، والذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 700 ألف متابع، فيستعرض وجهة نظره الخاصة حول مهارات الفنانين وادائهم التمثيلي خلال الدراما الرمضانية، كما يقدم ملخصًا عن رأيه في مسلسلات رمضان من خلال عرض لقطات من المسلسلات مع التعليق الصوتي. ويقوم عبد الرحمن الزهراني(@abosara_ksa )الذي يبلغ عدد متابعيه 65 ألف متابع بمراجعة المسلسلات من خلال شرح القصة والاشادة بالمهارات التمثيلية التي ظهرت في مسلسلات رمضان.

تدعم تيك توك أفراد مجتمعها دائمًا على مدار العام وخاصة خلال شهر رمضان، للاستمتاع بالمحتوى الذي يميز هذه الفترة، وتخطيط أوقاتهم والاستمتاع باليوم الرمضاني دون قضاء المزيد من الوقت للبحث عن أفضل محتوى درامي رمضاني.