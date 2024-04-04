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في ظلال البيعة

4/4/2024 2:22:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجدد الولاء ويتجدد الحب للوطن ولقادته الميامين في كل وقت وكل مناسبة، وستبقى جذوة الحب مشتعلة دائماً حباً وولاءً لوطن العز ولشعب طويق، وبمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة سيدي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، أعود إلى الثاني من مايو 2016 حيث نشر كاتب هذه السطور مقالاً تحت عنوان "تحدث لأراك"، عقب لقاء سموه مع الإعلامي حينها تركي الدخيل بثته قناة العربية ومما جاء في تلك المقالة أورده نصاً " ظهر سموه بعد أكثر من عام كأول ظهور وبدا واثقاً حاضر البديهة، بلغةٍ واعية تنم عن ثقافة متراكمة وأفكار مترابطة، كان شفافاً وواضحاً معترفاً بوجود أخطاء .
واقعية في الطرح ووعي بحجم المشكلات، وعي المطلع الحاذق، تبدَّى ذلك من خلال المعلومات
الوافرة التي طرحها في اللقاء، يملك الرؤية للحلول والانتقال إلى مرحلة أخرى، وظهر دون بشت وهذا في نظري رسالة لمرحلة عملية جديدة ومختلفة، يملك روح المبادرة وهذه الصفة من أهم صفة القائد ، فالمبادرون هم من يصنعون التاريخ ، وكان سموه قد طرح العديد من الأسئلة الذكية حول الكثير من الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية، وطرحت العديد من الأسئلة التي كانت تدور في ذهني وذهن الكثير من المواطنين في تلك المقالة ذلك الوقت .
وقد وجدت الجواب على تساؤلاتي أفعالا، فقد تحقق في هذه السنوات السبع وما قبلها الشيء الكثير ولم يكن أحد ليتصور هذه السرعة نحو التحول الكبير في وطننا نحو الأفضل، تحول ثقافي واجتماعي واقتصادي وتقني، تطور في الأداء الحكومي وأداء القطاع الخاص، ومحاربة الفساد واجتثاثه كونه المعطل لأي تنمية، كل ذلك في سنوات معدودة قليلة.
إن حجم التغير الإيجابي الكبير للوطن الغالي لاتكفيه مقالة بل مجلدات ولازال العمل مستمرا على قدم وساق والأمل يتضاعف في نفوس شعب طويق بوطن صنع له مكاناً ومكانة في هذا العالم، والفضل لله ثم للقائد الملهم - محمد بن سلمان - وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ومباركة من الشعب العظيم .
وإذ نحتفل بالذكرى السابعة لمبايعة القائد الملهم محمد بن سلمان ولياً للعهد وقد أعطي القوس باريها
ندعو الله أن يحفظه ويمده بالعون لتحقيق طموحه وطموحنا وأن يجعل هذا البلد آمنا.

MENAFN04042024000089011017ID1108060353

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