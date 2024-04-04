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إطلاق النسخة الثانية من ليالي الفيلم السعودي في 5 دول

4/4/2024 2:22:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق فعالية "ليالي الفيلم السعودي" بنسختها الثانية في 5 دول حول العالم، حيث ستشمل هذه الفعالية عروضًا لمجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، تلتها نقاشات مع صناع السينما لأفلام مختارة، بحضور جمهور متنوع من المهتمين والأكاديميين والنقاد والفنانين.
وتبدأ الجولة العالمية للفعالية من المغرب في أبريل الجاري، وتنتقل بعدها إلى أستراليا، ثم الصين والهند، لتختم رحلتها في المكسيك خلال شهر يناير 2025م. وتشمل الفعالية أكثر من 20 عرضًا سعوديًا متنوعًا من الأفلام الطويلة والقصيرة، التي شاركت في مهرجانات سينمائية محلية وعالمية، ونالت إعجابًا من الجمهور السينمائي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني: "تعكس ليالي الفيلم السعودي التزامنا بتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، وتبرز الإمكانيات الواعدة للأفلام السعودية في جذب الجمهور الدولي". وأضاف: "نسعى في هذا العام لتوسيع دائرة تأثير الفعالية من خلال تقديمها في دول أخرى حول العالم، بهدف دعم المواهب المحلية وزيادة الوعي بالإنتاج السينمائي السعودي على الصعيد الدولي".
يذكر أنّ "ليالي الفيلم السعودي" تأتي بنسختها الثانية هذا العام بعد نجاح نسختها الأولى العام الماضي، حيث أُقيمت في 4 مدن فرنسية وشملت 5 عروض سعودية، بهدف تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي في المملكة ودعم صناع الأفلام السعوديين، وتمكينهم من الوصول إلى جمهور دولي متنوع، وإقامة علاقات متينة في ساحة السينما العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.

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