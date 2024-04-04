جامعات أمريكية تصمم مناهج لتدريس الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Watan) تُقبل جامعات وكليات في الولايات المتحدة على تصميم مناهج دراسية لتدريس الذكاء الاصطناعي، وتحث طلابها على التفاعل بشكل جدي مع هذا العلم الناشئ، بينما أخضعت مؤسسات تعليمية أخرى عددا من الأستاذة لتدريبات على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتدريسها وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال ".

كما قال العديد من المؤسسات التعلمية الأميركية أن صقل الطلاب بمهارات التعامل المحترف والفعال مع أدوات الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يرفع حظوظهم في المنافسة على الوظائف المميزة والمرموقة.

كذلك لا يقتصر الأمر على الطلاب الجامعيين، إنما تحث أيضا كليات إدارة الأعمال الكبرى مرشحي ماجستير إدارة الأعمال، لاستخدام الذكاء الاصطناعي كعقل وأداة تفكير ثانية، خاصة مع تزايد إقبال أصحاب العمل لتوظيف المواهب المتمكنة من مهارات الذكاء الاصطناعي، وفقا للمصدر.

كما ركزت كلية كوغود لإدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتدريس التكنولوجيا من خلال 20 فصلا جديدا أو معدلا، بدءً من المحاسبة الجنائية وصولا إلى التسويق.

ونقلت وول ستريت جورنال عن عميد كلية كوغود، ديفيد مارشيك، قوله أن "فهم واستخدام الذكاء الاصطناعي بات الآن أمرا أساسيا، ويشبه إلى حد كبير تعلم الكتابة أو التفكير، إذ يحتاج كل طالب إلى معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كل ما يفعله".

سيتضمن العمل الدراسي الجديد للذكاء الاصطناعي في أميركا، التنقيب عن النصوص والتحليلات التنبؤية واستخدام "تشات جي بي تي"، وستشمل الدورات الجديدة فصول دراسية حول الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.

وأوردت الصحيفة، أن "40 بالمائة من طلاب كليات إدارة الأعمال المحتملين، قالوا وفقا لاستطلاع أجراه مجلس القبول، إن تعلم الذكاء الاصطناعي ضروري للحصول على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال".

ويشجع أساتذة في كليات الإدارة والأعمال بعدد من الجامعات الأميركية حاليا، الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، تماما مثل استخدامهم للآلة الحاسبة في الرياضيات.

وتشير الأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، لشينا إينغار، إلى أنه "يجب أن يستخدم حاملو ماجستير إدارة الأعمال الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار بسرعة وبشكل شامل، شريطة أن يتم طرح الأسئلة الصحيحة على التكنولوجيا".

وأضافت: "لا يزال يتعين على المستخدم توجيه الذكاء الاصطناعي، وإلا سيحدث عدد من الأخطاء، إذ لا يمكن إلغاء القرار والتدخل البشري، والاعتماد كليا على الذكاء الاصطناعي".

ونوّه عميد كلية فوكوا بجامعة ديوك، بيل بولدين، بأن "الحرم الجامعي هو المكان الذي يجب على الطلاب التفكير فيه حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".

كما روت الصحيفة تجربة روبرت براي، الذي يُدرّس إدارة الأعمال في جامعة نورث وسترن، وقالت ك أن براي أدرك أن "تشات جي تي بي" يمكنه الإجابة على كل سؤال تقريبا في الكتاب المدرسي الذي يستخدمه في دورة تحليل البيانات، ولذلك قام بتحديث المنهج الدراسي.

من خلال التركيز على تدريس البرمجة لإنشاء النصوص والتعليمات البرمجية. وقال براي أن "عدد المسجلين قفز إلى 55 طالبا من 21 طالبا في ماجستير إدارة الأعمال".

وأضاف "المهندسين كان لهم في السابق ميزة على خريجي إدارة الأعمال بسبب خبرتهم التقنية، ولكن الآن يمكن لطلاب ماجستير إدارة الأعمال استخدام الذكاء الاصطناعي للمنافسة في هذا المجال".