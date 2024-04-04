جائزة غازي القصيبي تعلن أسماء الفائزين في دورتها الثانية

MENAFN - Al Watan) أعلن رئيس الهيئة الإشرافيّة لكرسي غازي القصيبي الدكتور عبدالواحد الحميد اعتماد الهيئة الإشرافيّة أسماء الفائزين في جائزة غازي القصيبي في دورتها الثانية، وهم الشاعر الدكتور عبدالله الرشيد في فرع الأدب، وشركة الاتصالات المتنقّلة (زين السعوديّة) في فرع الإدارة والتنمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في فرع التطوّع.

وقد ثمّن الحميد الجهود التي بذلتها الهيئة الإشرافيّة، والأمانة العامّة، واللجنة العلميّة، ولجان التحكيم، وأكّد أنّ الجائزة وُلدت كبيرة، بدليل العدد الكبير من المتقدّمين الذين نشكر ثقتهم بالجائزة.

كما وجّه الدكتور الحميد الشكر إلى جامعة اليمامة، ابتداء برئيس مجلس الأمناء الأستاذ خالد الخضير، ومرورًا برئيسها الأستاذ الدكتور حسام رمضان، ومديرها التنفيذيّ الأستاذ عبدالرحمن الخضير، وذلك لما يحظى به الكرسي والجائزة من رعاية واهتمام ودعم غير مستغرب.

من جانبه أكّد أمين عامّ الجائزة الأستاذ الدكتور عمر السيف أنّ الجائزة حرصت على اختيار مسارات مناسبة تخدم رؤية المملكة وتسهم في تحقيق أهدافها وقد اجتهد أعضاء اللجنة العلميّة، ولجان التحكيم، بكلّ سريّة، لضمان حصول الأجدر على الجائزة، مكافأةً للمبدعين من الأفراد والمؤسسات في مملكتنا الغالية، ولحضّ الجميع علىالعمل بجهد لرفعة هذا الوطن في مختلف المجالات.

وعن مسوّغات اختيار الفائزين في الفروع الثلاثة وتفاصيل الجائزة، بيّن السيف أنّ المسوّغات كانت على النحو الآتي:

فرع الأدب: مسار (أفضل تجربة شعرية):

الفائز: الشاعر الدكتور عبدالله بن سليم الرشيد

وقد أتيحت الفرصة للشعراء والشاعرات السعوديين من ذوي الإنتاج المعتبر والكفاية الشعرية ليتنافسوا على المركز الأول ونيل الجائزة. وكان قد اضطلع بتحكيم الأعمال المتنافسة لجان متخصصة من النقاد ففحصت الدواوين الشعرية لكل متسابق وفق نماذج تحكيم مفصلة بمعايير فنية دقيقة تستهدف عمق التجربة لدى الشاعر وجودة تعبيره وقدرته على التخييل والابتكار. وقد أسفرت نتيجة التحكيم عن فوز الشاعر الدكتور عبد الله بن سليم الرشيد بالمركز الأول، وذلك عن مجمل تجربته الشعرية في دواوينه: "حروف"، و "قنديل حذام"، و "نسيان يستيقظ"، و "الغمرات"، و "خاتمة البروق". وقد امتازت تجربة الشاعر الرشيد بعديد المزايا التي سوغت ترشيحه لنيل الجائزة، ومن هذه المزايا تنوع الأشكال والموضوعات الشعرية، والقدرة على توليد المعاني وتوظيف التقنيات الشعرية، إضافة إلى تمتعه بلغة شعرية عالية ومعجم شعري خاص.

فرع الإدارة والتنمية: مسار (البيئة المثاليّة لعمل المرأة):

الفائز: شركة الاتصالات المتنقّلة (زين السعوديّة)

حصلت شركة زين للاتصالات، المعروفة بريادتها في قطاع الاتصالات، على الجائزة بسبب تطويرها بيئة عمل تحترم المبادئ المتعلقة بالمساواة في إتاحة الفرص الوظيفيّة للجنسين، وتحقيق نسبة رضى وظيفي للمرأة بشكل جيد، وتدريبها وتطويرها، والحرص على خلق بيئة مناسبة للمرأة داخل المؤسسة، ودعمها وتمكينها بشكل عادل. وقد نفذت الشركة منذ 2017 مبادرات رائدة لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في المناصب القيادية، وخلق بيئة مثاليّة لعمل المرأة. ولم تقتصر "زين" على تحقيق التوازن بين الجنسين فحسب، بل طورت برامج لتدريب وتطوير المواهب النسائية، مساهمة بذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فرع التطوّع: مسار (التطوّع في مجال البيئة):

الفائز: هيئة الهلال الأحمر السعودي

تجسدت رسالة هيئة الهلال الأحمر ورؤيتها في تمكينها للمجتمع في مختلف مناطق المملكة ومدنها من العمل التطوعي بمختلف أنواعه، والذي شمل التطوع البيئي والإسعافي والتعليمي والتقني والإعلامي والإنساني والرياضي، وأولت الهيئة التطوع البيئي أهمية خاصة، مواكبةً رؤية المملكة 2030 ومبادرات المملكة الوطنية والعالمية في المجال البيئي، وذلك عبر منصتها الإلكترونية للتطوع، حيث قدمت (126) فرصة تطوعية في عام 2022م في مبادرات بيئية عدة شملت إزالة التشوهات البصرية، وتنطيف الشواطئ وأعماق البحار، وزراعة مليون شتلة على مستوى المملكة، ومبادرة في إعادة التدوير والتوعية بأهميته في الحفاظ على البيئة، وزراعة أشجار المانجروف في سواحل المنطقة الشرقية.

وقد شارك بهذه المبادرات (1084) فرداً من مختلف مناطق المملكة، بمجموع ساعات بلغ (9111) ساعة تطوعية. وزاد عدد هذه الفرص في العام 2023م ليبلغ عددها (220) فرصة للتطوع البيئي، اشترك بها (2613) متطوعاً يمثلون مختلف شرائح المجتمع من مناطق المملكة كافة، بمجموع ساعات بلغت (17128) ساعة تطوعية في خدمة البيئة.

واختتم السيف حديثه بالتأكيد على أنّ الجائزة بذلت جهدًا كبيرًا في التحكيم، وذلك لكثرة المبدعين السعوديّين، وتنوّع المبادرات المميّزة، وحرص الكثير من الجهات على تحقيق أعلى معايير الجودة.