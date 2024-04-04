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المفتاح لتأجير السيارات تطلق خدمة ابتكارية للاشتراك الشهري

4/4/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت شركة "المفتاح"، الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، خدمة "اشتراك المفتاح الشهري" المبتكرة التي توفر للسائقين بديلاً مرنًا وذكياً لاستئجار السيارات.
الخدمة متاحة الآن على مستوى المملكة، وتضع الراحة والقدرة المالية في مقدمة أولويات الحصول على السيارات.
وصرّح مسؤول في شركة المفتاح لتأجير السيارات، قائلاً: " ندرك أن السائقين اليوم يتوقون إلى الخيارات الذكية والتجربة السلسة. وهذه الخدمة تلبي هذه الاحتياجات وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ تأمين لاستئجار سيارة إذ تضمن الخدمة توفر سيارة دائماً وحرية الإلغاء أو تغيير الخطط، وتتميز بمرونة لا مثيل لها."
وتعد خدمة الاشتراك الجديد من "المفتاح" تحولاً في القطاع وتطرح نموذج اشتراك فريد يعزز معايير المرونة ورضا العملاء ويلغي الحاجة إلى دفع مبالغ تأمينية كبيرة. ويؤكد للمشتركين أن السيارة التي يختارونها من خلال تطبيق الشركة هي ذات السيارة التي سيقودونها، ويقدم لهم ميزة الكيلومترات غير المحدودة.
وتضم المزايا خصمًا بقيمة 200 ريال سعودي، ورمز ترويجي بقيمة 100 ريال سعودي بالإضافة إلى تأمين شامل وخيار التنازل عن تحمل ضرر الاصطدام الذي يخلي مسؤولية المستأجر عن أي ضرر تتعرض له السيارة. وتشمل معايير الأهلية جميع الأفراد الحاصلين على رخصة قيادة سارية في المملكة العربية السعودية ممن تزيد أعمارهم عن 23 عامًا.
وتتيح الخدمة خيارات دفع فاتورة الإيجار شهرياً، ومشاركة المزايا مع الأصدقاء والعائلة من خلال نظام الرموز الترويجية للمشترك. ويمكن استخدام هذه النقاط لتغطية تكاليف الاشتراك اليومي أو الشهري، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 400 ريال سعودي، وإلغاء الاشتراك في أي وقت.
وتقدم الباقات خيارات اشتراك مرنة لـ 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو حتى فترة أطول، مع الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 30 يومًا. ولضمان راحة المشترك، يتم إيصال السيارة مباشرةً إلى الموقع الذي يحدده.
يشار إلى أن "المفتاح" تقدم مجموعة واسعة من الخيارات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من خلال توفير عدد كبير من أنواع السيارات التي تناسب كافة الأذواق وأساليب الحياة وبأسعار في متناول الجميع.

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