السلع التموينية تتعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام مستورد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) والوصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.
وذكرت وزارة التموين التجارة الداخلية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.
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تجدر الإشارة إلى آستمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060347
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