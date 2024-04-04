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السلع التموينية تتعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام مستورد

4/4/2024 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) والوصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.

وذكرت وزارة التموين التجارة الداخلية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

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تجدر الإشارة إلى آستمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108060347

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