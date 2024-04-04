فنلندا تعلن تمديد إغلاق حدودها مع روسيا حتى إشعار آخر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، تمديد إغلاق حدود البلاد مع روسيا حتى إشعار آخر.

وذكرت شبكة“سكاي نيوز” البريطانية – في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أن فنلندا التي انضمت مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد أغلقت حدودها البرية مع روسيا أواخر العام الماضي بعد زيادة عبور المهاجرين إليها.

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كما اتهمت روسيا باستخدام الهجرة كسلاح ردا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما نفته موسكو.

وبدورها، وصفت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين الوضع الحالي بأنه طويل الأمد مشيرة إلى أن بلادها لم تر أي شيء هذا الربيع من شأنه أن يقودها إلى استنتاج أن الوضع قد تغير بشكل ملموس.

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