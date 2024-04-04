فنلندا تعلن تمديد إغلاق حدودها مع روسيا حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، تمديد إغلاق حدود البلاد مع روسيا حتى إشعار آخر.
وذكرت شبكة“سكاي نيوز” البريطانية – في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أن فنلندا التي انضمت مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد أغلقت حدودها البرية مع روسيا أواخر العام الماضي بعد زيادة عبور المهاجرين إليها.
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كما اتهمت روسيا باستخدام الهجرة كسلاح ردا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما نفته موسكو.
وبدورها، وصفت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين الوضع الحالي بأنه طويل الأمد مشيرة إلى أن بلادها لم تر أي شيء هذا الربيع من شأنه أن يقودها إلى استنتاج أن الوضع قد تغير بشكل ملموس.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060346
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