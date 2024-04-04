الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في مدينة خاركيف بعد هجوم روسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 350 ألف شخص في مدينة“خاركيف” عقب الهجوم الذي شنته روسيا بواسطة طائرة مسيرة على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن السكان في مدينة“خاركيف” والمنطقة المحيطة بها تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي.
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وتشن روسيا هجمات على نظام الطاقة في أوكرانيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعانت مدينة“خاركيف” على وجه الخصوص من انقطاع التيار الكهربائي.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060345
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