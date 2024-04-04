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الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في مدينة خاركيف بعد هجوم روسي

4/4/2024 2:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 350 ألف شخص في مدينة“خاركيف” عقب الهجوم الذي شنته روسيا بواسطة طائرة مسيرة على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن السكان في مدينة“خاركيف” والمنطقة المحيطة بها تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي.

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وتشن روسيا هجمات على نظام الطاقة في أوكرانيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعانت مدينة“خاركيف” على وجه الخصوص من انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108060345

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