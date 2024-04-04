بريطانيا تدعم تنزانيا بـ15 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزيرالتنمية وشئون أفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميتشل اليوم الخميس عن حزمة مساعدات لتنزانيا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات، لحماية الأمهات والأطفال ومعالجة الأمراض وتعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء.

وقال وزيرالتنمية البريطاني أندرو ميتشل – وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية –“تضع التهديدات الناجمة عن الأمراض المتعددة والنمو السكاني المرتفع في تنزانيا ضغوطًا هائلة على نظام الرعاية الصحية ، مما يعني أن العديد من النساء لا يمكنهن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة اللاتي يرغبن فيها ويحتاجن إليها سيساعد التمويل البريطاني الذي تم الإعلان عنه اليوم في الحد من وفيات الأمهات في تنزانيا، مما يخلق بيئة أكثر أمانًا للنساء وأطفالهن”.

موضوعاتبورصة البحرين: تداول أكثر من 163 مليون سهم خلال أسبوع سهم ديل يسجل مستوى قياسيًا ويتفوق على أداء آبل في 5 سنوات القيمة السوقية لـ”أمازون” تسجل مستوى قياسيًا جديدًا وتقترب من تريليوني دولار

ووفقا للحكومة البريطانية، ستساعد مبادرة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات على تحسين النظام الصحي في تنزانيا وإنقاذ الأرواح، وخاصة الأمهات والأطفال كما ستوفر وسيوفر دفعة ضرورية للنظام الصحي في تنزانيا، حيث تعمل المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع الحكومة للحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها ومكافحة تفشي الأمراض وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوصول إليها.

وأشارت إلي أن تنزانيا لاتزال تواجه مستويات كبيرة من الفقر الذي يتفاقم بسبب النمو السكاني المرتفع، حيث يعد الاستثمار في صحة وحقوق النساء والفتيات أولوية بالنسبة لحكومتي المملكة المتحدة وتنزانيا.

المصدر: