بريطانيا تدعم تنزانيا بـ15 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن وزيرالتنمية وشئون أفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميتشل اليوم الخميس عن حزمة مساعدات لتنزانيا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات، لحماية الأمهات والأطفال ومعالجة الأمراض وتعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء.
وقال وزيرالتنمية البريطاني أندرو ميتشل – وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية –“تضع التهديدات الناجمة عن الأمراض المتعددة والنمو السكاني المرتفع في تنزانيا ضغوطًا هائلة على نظام الرعاية الصحية ، مما يعني أن العديد من النساء لا يمكنهن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة اللاتي يرغبن فيها ويحتاجن إليها سيساعد التمويل البريطاني الذي تم الإعلان عنه اليوم في الحد من وفيات الأمهات في تنزانيا، مما يخلق بيئة أكثر أمانًا للنساء وأطفالهن”.
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ووفقا للحكومة البريطانية، ستساعد مبادرة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات على تحسين النظام الصحي في تنزانيا وإنقاذ الأرواح، وخاصة الأمهات والأطفال كما ستوفر وسيوفر دفعة ضرورية للنظام الصحي في تنزانيا، حيث تعمل المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع الحكومة للحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها ومكافحة تفشي الأمراض وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوصول إليها.
وأشارت إلي أن تنزانيا لاتزال تواجه مستويات كبيرة من الفقر الذي يتفاقم بسبب النمو السكاني المرتفع، حيث يعد الاستثمار في صحة وحقوق النساء والفتيات أولوية بالنسبة لحكومتي المملكة المتحدة وتنزانيا.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060344
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