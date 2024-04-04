ارتفاع مؤشر بورصة قطر عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بواقع 124.37 نقطة، أي بنسبة 1.28 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و816.30 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم خلال الجلسة تداول 191 مليونا 845 ألفا و806 أسهم، بقيمة 549 مليونا و136 ألفا و477.317 ريال، نتيجة تنفيذ 19 ألفا و231 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 569 مليارا و637 مليونا و320 ألفا و875.180 ريال، قياسا بـ563 مليارا و261 مليونا و586 ألفا و004.070 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060343
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