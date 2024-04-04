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ارتفاع مؤشر بورصة قطر عند الإغلاق

4/4/2024 2:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بواقع 124.37 نقطة، أي بنسبة 1.28 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و816.30 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم خلال الجلسة تداول 191 مليونا 845 ألفا و806 أسهم، بقيمة 549 مليونا و136 ألفا و477.317 ريال، نتيجة تنفيذ 19 ألفا و231 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 569 مليارا و637 مليونا و320 ألفا و875.180 ريال، قياسا بـ563 مليارا و261 مليونا و586 ألفا و004.070 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108060343

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