تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9 آلاف طنا بضائع عامة ومتنوعة، و619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و309 شاحنات و44 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.
وأوضح بيان صادر من المركز اليوم الخميس، أن حركة الصادرات بلغت 7000 طن بضائع، و310 شاحنات و3 سيارات، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض.
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وأشار إلى أن الميناء استقبل العبارة“أمل” والسفينة“دليلة”، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (كوين نفرتيتى، بريدج، اور، وسينا)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة لوتس.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060342
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