تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9 آلاف طنا بضائع عامة ومتنوعة، و619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و309 شاحنات و44 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.

وأوضح بيان صادر من المركز اليوم الخميس، أن حركة الصادرات بلغت 7000 طن بضائع، و310 شاحنات و3 سيارات، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض.

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وأشار إلى أن الميناء استقبل العبارة“أمل” والسفينة“دليلة”، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (كوين نفرتيتى، بريدج، اور، وسينا)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة لوتس.

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