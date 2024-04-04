وصول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى مدينة قوانغتشو في جنوب الصين اليوم الخميس، في زيارة تستمر لمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تعقد يلين خلال الزيارة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل اجتماعات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ونائبه هي ليفينج بالإضافة إلى حاكم البنك المركزي بان جونجشينج ووزير المالية لان فوان ومجموعة من خبراء الاقتصاد وأوساط المال والأعمال، بحسب الموقع الرسمي لشبكة“سي جي تي إن” الصينية.

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وتهدف الزيارة الحالية إلى متابعة رحلة يلين إلى الصين في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق مجموعتي عمل اقتصاديتين بين الإدارات المالية في البلدين لتخفيف التوترات وتعميق العلاقات.

كما تأتي الزيارة بعد أن أجرى الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج أول اتصال هاتفي بينهما منذ خمسة أشهر أمس الأول الثلاثاء ؛ بهدف إظهار العودة إلى الحوار المنتظم بين القوتين ، وناقش الرئيسان قضايا تايوان والذكاء الاصطناعي والأمن.

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