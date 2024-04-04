ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بدعم من بيانات سوق العمل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يدعم احتمالات هدوء زخم سوق العمل، ويمهد الطريق أمام صناع السياسة النقدية لبدء تخفيضات الفائدة.

وزاد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.46% أو 180 نقطة إلى 39307 نقاط.

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وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.77% إلى 5251 نقطة، في حين أضاف مؤشر“ناسداك” 143 نقطة بزيادة 0.88% إلى 16420 نقطة.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت اليوم، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 221 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 30 من مارس، ليسجل أعلى مستوى له في 9 أسابيع، فضلاً عن زيادة متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية -معيار أكثر دقة- بمقدار 2.75 ألف طلب إلى 214.25 ألف.

وقالت“إليزا فاجنر” المحللة الاقتصادية بوكالة“بلومبرج” في مذكرة، إن القطاع الحكومي كان مسؤولاً عن معظم عمليات تسريح الموظفين على مدار شهر مارس، في حين ساهم القطاع التكنولوجي في الجزء الأكبر من تخفيضات الوظائف على مدار العام الجاري، يليه قطاع الخدمات المالية، ثم الخدمات، والنقل.

ومن جانبها، أوضحت“روبيلا فاروقي” كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في“هاي فريكونسي إيكونومكس”، أن سوق العمل بشكل عام لا يزال قوياً، لكن العرض والطلب على العمالة آخذ في التوازن تدريجياً، وأشارت إلى أنها تتوقع مزيداً من التغيرات في السوق بسبب تباطؤ التوظيف وليس تسريح العمال.

ويتابع المستثمرون تطورات سوق العمل عن كثب لما لها من أثر على التضخم وبالتالي قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، كما يترقبون صدور تقرير الوظائف الشهري غداً، وسط توقعات إضافة الاقتصاد الأمريكي 205 آلاف وظيفة في مارس مقارنة بإضافته 275 ألفاً في فبراير.

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