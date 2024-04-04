ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بدعم من بيانات سوق العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يدعم احتمالات هدوء زخم سوق العمل، ويمهد الطريق أمام صناع السياسة النقدية لبدء تخفيضات الفائدة.
وزاد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.46% أو 180 نقطة إلى 39307 نقاط.
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وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.77% إلى 5251 نقطة، في حين أضاف مؤشر“ناسداك” 143 نقطة بزيادة 0.88% إلى 16420 نقطة.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت اليوم، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 221 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 30 من مارس، ليسجل أعلى مستوى له في 9 أسابيع، فضلاً عن زيادة متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية -معيار أكثر دقة- بمقدار 2.75 ألف طلب إلى 214.25 ألف.
وقالت“إليزا فاجنر” المحللة الاقتصادية بوكالة“بلومبرج” في مذكرة، إن القطاع الحكومي كان مسؤولاً عن معظم عمليات تسريح الموظفين على مدار شهر مارس، في حين ساهم القطاع التكنولوجي في الجزء الأكبر من تخفيضات الوظائف على مدار العام الجاري، يليه قطاع الخدمات المالية، ثم الخدمات، والنقل.
ومن جانبها، أوضحت“روبيلا فاروقي” كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في“هاي فريكونسي إيكونومكس”، أن سوق العمل بشكل عام لا يزال قوياً، لكن العرض والطلب على العمالة آخذ في التوازن تدريجياً، وأشارت إلى أنها تتوقع مزيداً من التغيرات في السوق بسبب تباطؤ التوظيف وليس تسريح العمال.
ويتابع المستثمرون تطورات سوق العمل عن كثب لما لها من أثر على التضخم وبالتالي قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، كما يترقبون صدور تقرير الوظائف الشهري غداً، وسط توقعات إضافة الاقتصاد الأمريكي 205 آلاف وظيفة في مارس مقارنة بإضافته 275 ألفاً في فبراير.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060340
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